Противоречит Конституции: На «Manabalss.lv» прекращен сбор подписей за выбор языка обучения

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» прекращен сбор подписей за инициативу Латвийской ассоциации поддержки школ с русским языком обучения о свободном выборе языка обучения.

Как пояснили агентству ЛЕТА представители портала, дополнительный анализ показал, что существуют обоснованные подозрения в том, что данная инициатива противоречит Конституции. Поэтому сбор подписей пока приостановлен и начаты дополнительные консультации с юристами.

Возможно, авторы инициативы должны будут внести в нее поправки.

Ассоциация призывает принять закон о свободном выборе языка обучения в школах меньшинств. Учиться можно на языке меньшинства, если на это имеется достаточный спрос. Решение должен принимать совет школы.

Также на портале «Manabalss.lv» идет сбор подписей за сохранение билингвального обучения. За это подписалось уже более 10 тыс. человек. Одновременно идет сбор подписей и за «искоренение билингвального обучения» в школах государства и самоуправлений.