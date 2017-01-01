Строительство Akropole: В Кенгарагсе ограничат движение до весны

В связи со строительством многофункционального центра Akropole с 10 ноября 2017 года по 13 апреля 2018 года ограничат движение транспортных средств (по одной полосе движения в каждом направлении) по правой стороне ул. Саласпилс на участке и направлении от ул. Славу до остановки общественного транспорта «Кенгарагс».
Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.
Более подробная информация о пробках и объездных путях размещена ЗДЕСЬ