Антибиотики - не «волшебная палочка»: специалисты бьют тревогу

Антибиотики не являются «волшебной палочкой» в лечении всех заболеваний, и необходимость их приема нужно тщательно анализировать, заявили специалисты в пятницу на дискуссии об ответственном лечении антибиотиками.

Министр здравоохранения Анда Чакша напомнила, что антибиотики принимаются в случае бактериальных инфекций. Человек первоначально заболевает вирусом, а затем присоединяются бактерии и могут развиться серьезные бактериальные инфекции, и только в таком случае нужны антибиотики. В ряде случаев принимать нужно пенициллин, а не антибиотики, сказала министр.

По ее мнению, в латвийской медицине существуют некоторые мифы, и один из них в том, что антибиотики могут стать «ответом на все», причем, чем они дороже, тем лучше результат. Это мнение не соответствует действительности - микроорганизмы привыкают к антибиотикам и перестают реагировать на них.

Министр считает, что пациенты не должны давить на семейного врача в применении антибиотиков, и выписывать их следует только по результатам анализов.