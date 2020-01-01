Приемные семьи и опекунство: 20 лет без изменений

Причиной, по которой дети поступают на попечение государственных учреждений, часто бывает неупорядоченная политика государства и неразвитые услуги приемных семей, сказала представитель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Яна Бункус.

Из 6900 детей, не растущих в своей семье, 2400 тыс. находятся в учреждениях по уходу и в приемных семьях, а 4500 под опекой.

"Если все мы уверены, что опека и адопция - более приемлемые формы для детей, то напомню, что вознаграждение опекуну и пособие на питание ребенка, которые выплачиваются из государственного бюджета, не менялись 20 лет и до сих пор составляли 54,07 евро и 45,53 евро.

Некоторые самоуправления оказывают дополнительную помощь из своего бюджета, но, чтобы увеличить количество опекунов и приемных семей, систему помощи должно привести в порядок государство", - считает председатель ЛСС Гинтс Каминскис.

В начале 2017 года в Латвии было 575 приемных семей, и это число почти не меняется уже несколько лет.