Минблаг планирует привлечь волонтеров к работе с детьми в центрах соцопеки

Во второй половине ноября работу в филиалах государственных центров социальной опеки начнет сформированная Министерством благосостояния команда поддержки. Планируется составить также программу привлечения волонтеров к работе с детьми в этих центрах, сообщил агентству ЛETA представитель министерства Эгил Зариньш.

Команда поддержки будет сформирована для содействия единому пониманию о соблюдении прав детей и обеспечения соответствующей услуги социальной опеки и реабилитации детям в филиалах государственных центров социальной опеки. В ее состав включены представители Минблаг, Госинспекции по защите прав детей, Бюро омбудсмена и «Латвийского движения за независимую жизнь».

«Руководителям филиалов, специалистам и работникам будет оказана поддержка и даны консультации по вопросам прав детей, обеспечения потребностей детей в контексте соответствующего качества жизни, а также по организации и обеспечению качественной социальной услуги и надзору за ним в учреждении», - рассказал Зариньш.

Минблаг считает необходимым участие общества в решении проблем, связанных с работой детских центров социальной опеки, и устранении выявленных в них нарушений, поэтому призывает к сотрудничеству все причастные стороны.