Борданс: сбор подписей за свободный выбор языка обучения - противозаконный

Инициатива Латвийской ассоциации в поддержку школ с русским языком обучения о свободном выборе языка обучения антиконституционна, заявил он агентству ЛETA.

«Я ссылаюсь на 4-ю статью Конституции Латвии, которая устанавливает, что государственным языком в Латвии является латышский. В свою очередь образование - одна из основ государственной интеграции.

Исходя из этого принципа, нельзя установить, чтобы каждый мог свободно выбирать, на каком языке содержать школы»,

- пояснил Борданс.

Он считает, что недоумение руководителя ассоциации, депутата «Согласия» Игоря Пименова вызвано, очевидно, неправильной интерпретацией 112-й статьи Конституции.

Такое понимание обязательного государственного образования и права на образование означало бы подрыв принципов Конституции и ее преамбулы и противоречило бы принципам, на которых основано Латвийское государство, подчеркивает Борданс.

Как уже сообщалось, на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» прекращен сбор подписей за инициативу Латвийской ассоциации в поддержку школ с русским языком обучения о свободном выборе языка обучения.

Как пояснили агентству ЛЕТА представители портала, дополнительный анализ показал, что существуют обоснованные подозрения в том, что данная инициатива противоречит Конституции. Поэтому сбор подписей пока приостановлен и начаты дополнительные консультации с юристами. Возможно, авторы инициативы должны будут внести в нее поправки.

Руководитель ассоциации, депутат «Согласия» Игорь Пименов рассказал агентству BNS, что ему известно о двух полученных «Manabalss.lv» жалобах - от судьи Суда ЕС Эгила Левитса и депутата Рижской думы Яниса Борданса (Новая консервативная партия). Авторы жалоб ссылаются на статью 112 Конституции, предусматривающую право каждого на бесплатное обеспечиваемое государством основное и среднее образование, и статью 114, согласно которой представители нацменьшинств имеют право на сохранение и развитие своего языка, этнического и культурного своеобразие.