Настроение жителей в отношении ситуации в стране улучшилось

В октябре по сравнению с сентябрем настроение жителей в отношении ситуации в стране и прогнозов ее развития в будущем улучшилось, свидетельствуют данные последнего опроса «Латвийский барометр Baltic International Bank».

Все проанализированные в исследовании индексы повысились, больше всего - индексы оценки развития общей ситуации в стране и изменений состояния латвийской экономики (соответственно на 10 и 9 пунктов).

Нынешнее состояние экономики положительно оценили 3% респондентов, критически - 49%, в основном это работающие в частном секторе жители Латвии.

17% опрошенных считают, что через год экономическая ситуация в стране улучшится, 23% - ухудшится. Индекс этой оценки за месяц повысился с минус 8 до минус 5.

Материальным положением своей семьи недовольны 28%, довольны 16% опрошенных . Его положительные изменения прогнозируют 17%, отрицательные - 11% респондентов.

Работой правительства довольны всего 18% опрошенных, критически ее оценивают 75%.

Доступность работы в Латвии оптимистически оценивают 8% респондентов, в основном это жители Земгальского региона. Отрицательно ее оценивают 58% опрошенных, главным образом, жители Латгале.

Опрос «Латвийский барометр Baltic International Bank» проводится ежемесячно.