Совет по делам нацменьшинств концептуально поддержал перевод обучения на госязык

Консультативный совет по делам национальных меньшинств с некоторыми возражениями в принципе поддержал перевод обучения в 10-12 классах средней школы на латышский язык, сообщил журналистам министр образования и науки Карлис Шадурскис после заседания совета.

Обсудив предложение Министерства образования и науки (МОН), совет поднял ряд вопросов, которым МОН, на его взгляд, следовало бы уделить особое внимание, чтобы перемены прошли как можно успешнее, сообщает LETA.

«Совет концептуально поддержал мнение МОН с оговоркой о необходимости много работать над деталями и над тем, чтобы общество поняло и оценило эту модель», - сказал Шадурскис.

Председатель Консультативного совета по делам нацменьшинств Роман Алиев отметил, что предложения совета рациональны и продуктивны и связаны с качеством образования. «Качество образования - проблема подготовки учителей. Необходимо также работать с родителями. Это время реформирования содержания и перемен, когда надо подготовить материалы и изменить мышление учителей», - сказал он.

Как пояснил Шадурскис, подготовке учителей будет уделено большое внимание, на нее будут выделены средства.

Как сообщалось, Шадурскис объявил о плане в 2020/2021 учебном году перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык.

Напомним, что Латвийский русский союз 16 ноября 2017 года планирует провести марш по маршруту от Министерства образования до Кабинета министров. Цель - напомнить властям о содержании второй статьи Сатвесме – конституции Латвии, которая гласит, что власть в стране принадлежит народу. Русские и русскоязычные жители – часть народа Латвии, и мы имеем право самим решать, на каком языке учить наших детей.

Сбор и стартовый митинг - в 16.00 на старом месте - у Министерства образования.

В 16.15 - выход колонны через Бастионную горку к Посольству Франции, потом по бульвару Райня до посольства Германии, затем - по центральной аллее на Бривибас до Кабмина. С 16.45 до 17.25 – митинг напротив Кабинета министров.

Организаторы говорят, что их акцию можно назвать «Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!». Соответственно, во время шествия по тёмным улицам Риги участники будут освещать свой путь экранами своих смартфонов, электрическими фонарями и прочими современными световыми приборами. Плакаты и транспаранты также нуждаются в подсветке. Участников призывают приходить с яркими фонариками и полностью заряженными гаджетами, или по возможности брать с собой дополнительные аккумуляторы.