В Латвии - самая маленькая среди стран ОЭСР ожидаемая продолжительность жизни

В Латвии - самая маленькая ожидаемая продолжительность жизни среди 35 стран-участниц Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), говорится в опубликованном в пятницу докладе ОЭСР «Здоровье крупным планом 2017».

Ожидаемая продолжительность жизни жителей Латвии - 74,6 года. У мужчин она составляет 69,7 года, у женщин - 79,5 года. У мужчин в Латвии этот показатель самый низкий в странах ОЭСР, в Венгрии и Мексике этот показатель у женщин ниже, чем в Латвии.

Благодаря здоровому образу жизни и росту доходов, за полвека ожидаемая продолжительность жизни в 35 странах-участницах ОЭСР выросла на 10 лет - до 80,6 года.

Самая большая в странах ОЭСР ожидаемая продолжительность жизни - в Японии и Швеции - 83,9 года. Третье место по этому показателю занимает Швейцария - 83 года.