Сокращения в Latvenergo на 1000 человек - начало «цепной реакции»: процесс пойдет везде

На четверть планирует сократить свой штат компания «Латвэнерго». Под сокращения может попасть 1000 работников в течение пяти лет. Причиной станет оптимизация работы предприятия и организация новой системы счётчиков. Однако, оптимизация, а вслед за ней и сокращение штата могут последовать и на других предприятиях.

По мнению экономиста Мартиньша Казакса, оптимизация предприятий - это глобальная тенденция.

«Если мы хотим, чтобы у нас была глобально конкурентоспособная экономика, и чтобы наши доходы становились ближе к уровню более зажиточных стран, то

это неизбежно! И, конечно, целый ряд людей, к сожалению, потеряет работу»,

считает главный экономист Swedbank Latvija Мартиньш Казакс.

Оптимизация может коснуться, например, транзита. Но скорее всего, по словам Казакса,

развитие технологий затронет все отрасли.

Другой экономист, старший экономист Банка Латвии Карлис Вилертс видит в оптимизации предприятий - прогресс.

Он заявил, что «сейчас сами работодатели указывают на то, что спрос на работников растёт. И количество свободных вакансий всё больше.

А что касается замещения работников технологиями, то в целом это указывает на прогресс.

Предприятие может заменить одного работника, а другому платить более высокую зарплату».

По его словам, чтобы остаться на рынке труда, работникам необходимо постоянно получать образование и осваивать новые навыки. И такие специалисты будут востребованы.

Ранее о планируемом крупном сокращении штата, в котором работы лишится каждый четвёртый специалист концерна, заявили в Latvenergo. Сейчас там на разных предприятия - в Sadales tīkls, Elektrum Latvija, Lietuva и Elektrum Eesti, Latvijas elektriskie tīkli и других, работает 4 131 человек. Но в течение ближайших пяти лет работников на этих предприятиях станет меньше.

Стратегия Latvenergo предусматривает, какие мероприятия мы будем проводить, чтобы способствовать конкурентоспособности концерна в Балтии и в Латвии. И одной из активностей будет сокращение личного состава Латвенерго, сообщил Русскому вещанию LTV7 представитель Latvenergo Андрис Сикснис.

Речь идёт о четвёртой части работников — тысяче человек. Сокращать их будут постепенно — по 200 человек в год. И так до 2022го… В Latvenergo отмечают — число сотрудников в последние годы постоянно сокращается. Так, с 2003го были уволены около двух с половиной тысяч человек. А теперь этот процесс будет стремительнее, ведь технологии не стоят на месте. И, например, умный счётчик может заменить сотрудника. Больше всего, около 800 человек, будут сокращены из системы распределения электроэнергии. Это работники Sadales tīkls.

«Это люди, которые занимаются такими унифицированными процедурами. И которых уже в 21м веке чисто в ручную оставлять невыгодно. В первую очередь, клиентам электроэнергии, каждому из нас, которые не должны платить сверхъестественные платы за вещи, без которых компания может обойтись», сказал Сикснис.

Поэтому в Латвии будут установлены умные счетчики, которые напрямую посылают данные в систему Latvenergo. И не требуют постоянной проверки со стороны сотрудников. С 2018 года начнётся более масштабный переход на эту систему.

Заменить придется около миллиона аналоговых счетчиков. Для клиентов это бесплатно…

Сокращения коснутся еще 100 работников занятых в производстве электроэнергии, 75 человек, обслуживающих клиентов и 60 из системы IT и других подразделений… В 2016м году показатель EBITDA или так называемая «доналоговая прибыль» Latvenergo составила 393 миллиона евро. После реформ, через 5 лет, там надеются увеличить этот показатель на 30 миллионов евро.

Однако, в Latvenergo отмечают — все изменения начнутся только после того, как новая концепция эффективности работы будет утверждена в совете этого предприятия. Произойти это должно в течение этого месяца.