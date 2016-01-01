Латвия празднует День Лачплесиса: военный парад и обширная программа мероприятий

Сегодня, в День Лачплесиса, в Риге пройдут военный парад и обширная программа культурных и памятных мероприятий, которая откроется экуменическим богослужением в Домском соборе, сообщили в столичной думе.

После богослужения состоится церемония возложения венков на Братском кладбище и к памятнику полковнику Оскару Калпаксу.

На площади у памятника Свободы состоится парад с участием военнослужащих Национальных вооруженных сил и сотрудников Министерства внутренних дел, а у Рижского замка пройдет торжественная смена караула.

Традиционное мероприятие в честь освободителей Риги состоится на Судрабкалниньше, в нем будут участвовать официальные лица, представители вооруженных сил и Земессардзе, мужские хоры «Absolventi», «Silvicola» и оркестр Земессардзе.

С 16.00 до 23.00 пройдет мероприятие «Дух борцов за свободу - на все времена», в программе которого шествие от Братского кладбища до площади Стрелниеку, минута памяти в честь павших воинов у памятника Свободы, концерт музыкальных коллективов.

Концерты в честь Дня Лачплесиса сегодня пройдут во многих культурных центрах, концертных залах и церквях Риги.

Более подробную информацию о программе мероприятий можно найти на сайте департамента по вопросам образования, культуры и спорта Рижской думы.

День Лачплесиса отмечается в честь победы латвийской армии над Западной добровольческой армией (так называемыми войсками Бермонта) 11 ноября 1919 года. Латвийская армия начала решающее наступление на армию Бермонта 9 ноября, а 11 ноября она была изгнана из Риги. Во время боев Латвия потеряла 743 солдата, в том числе 57 офицеров.

Подробная программа мероприятий

Памятные мероприятия 11 ноября начнутся в 9:00 экуменическим богослужением в Домском соборе. Затем состоится церемония возложения венков на Рижском Братском кладбище и к памятнику полковника Оскара Калпака.

На площади около памятника Свободы можно будет наблюдать за военным парадом подразделений НВС и МВД, а около Рижского замка за торжественной сменой почетного караула. Ставшее традицией мероприятие в память освободителям Риги пройдет на Судрабкалниньше. В нем примут участие должностные лица, представители Национальных вооруженных сил Земессардзе, выступят мужские хоры Absolventi, Silvicola и оркестр Земессардзе.

С 16:00 до 23:00 состоится традиционное мероприятие «Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem», в рамках которого состоится шествие от Рижского Братского кладбища до площади Стрелков, минута молчания в память о латышских воинах около памятника Свободы, а также концерт фольклорных групп, мужских хоров Vilki, Skandinieki, Vilkači, оркестра Ducele, группы этнорока Laimas muzykanti на площади Латышских Стрелков.

Здесь можно будет посмотреть на экипировку защитников свободы, экспозицию предметов вооружения и быта. На Даугаве по традиции пустят огненный плот.

В свою очередь в Англиканской церкви состоится концерт в память о защитниках свободы «Vēl viens sapņu dārzs» при участии камерного хора Рижского Латышского общества Austrums и хора Земессардзе Stars, латгальской поп-группы Dabasu Durovys, ансамбля коклетистов Cantata и органистки Ларисы Царьковой.

В субботу концерты, посвященные Дню Лачплесиса пройдут в культурных центрах, концертных залах и церквях. Хоровая музыка будет звучать в Большой ауле Латвийского университета на концерте «Īstens latvietis», а в Домском соборе состоится концерт «Latvju rekviēms» в рамках фестиваля «Три звезды», посвященного столетию Латвии, на котором выступят оркестр «Рига», государственный академический хор «Латвия» и многие солисты.

Также праздничные мероприятия пройдут во Дворце культуры «Зиемельблазма» и культурном центре Ritums, Рижском Латышском обществе, культурном центре «Ильгюциемс» и Латвийской библиотеке для слепых в Страздумуйже.

Мероприятия, приуроченные к Дню Лачплесиса, поддерживает Рижская дума, организует Департамент образования, культуры и спорта.

Программа праздничных мероприятий, время и место их проведения размещены на сайте www.kultura.riga.lv.

Факельное шествие

Продолжая традицию, начатую в прошлом году, 11 ноября в 17:00 в Латвийской библиотеке для незрячих (ул. Юглас, 14) в Страздумуйже вновь состоится факельное шествие и зажжение свечей. Кроме того, можно будет увидеть и услышать выставку «Karavīra dzīves stāsts» (с 15 часов дня).

В свою очередь около костра каждый желающий сможет поучаствовать в беседах об освободительной борьбе, солдатах и о том, что означает быть патриотом своей земли. В этом году у мероприятия будет и ностальгическая нотка, поскольку Латвийская библиотека для незрячих покидает свое здание и переезжает в новые временные помещения.

Латвийская библиотека для незрячих продолжает традицию, начало которой положено в 2016 году, в преддверии 100-летия Латвии, – зажжению свечей в Страздумуйже. В этом году мероприятие посвящено тематическому циклу «Пути создания латвийской государственности».

Мероприятие начнется в 15:00 с открытия выставки «Karavīra dzīves stāsts» о латышских солдатах с 1918 года до наших дней. На выставке будут представлены фотографии и исторические свидетельства о 22 солдатах. Поскольку в субботу, 11 ноября, библиотека будет закрыта для читателей, экспонаты разместят на колоннах библиотеки. Фойе библиотеки будет открыто, чтобы посетители с нарушением зрительных функций могли получить описание экспонатов на шрифте Брайля или прослушать аудиозапись.

Факельное шествие начнется в 17:00 в парке Страздумуйжи. Поскольку в этом году библиотека покинет свои помещения и переедет в новые помещения, маршрут факельного шествия будет продлен, чтобы участники могли познакомиться с дорогой к новым помещениям, где расположится библиотека.