Интеграция, говорите? Вот вам гусь, кошка и стиральный порошок*

Оккупация хоть и закончилась 26 лет назад, но на рынке Балтийского вокзала в Таллине до сих пор не разумеют по-эстонски, пишут на страницах «Учительской газеты» научный сотрудник ТТУ Ове Пярн и архитектор Ану Раун. Вопросов на государственном продавщица не понимает и переспрашивает по-русски. Кто ответственен за успешную интеграцию? Это люди неспособны учиться или сама задача непосильна? Интеграция для самих русскоязычных жителей Эстонии – как с гуся вода, что ли? Так как же претворять в жизнь благие намерения да великие идеи, и почему обучение не всегда столь успешно, как ожидалось?

Почему гуси не мокнут

Природные процессы взаимного сотрудничества и принятия друг друга стоит рассмотреть с точки зрения такого явления, как намокание. Может, хотя бы вода нас чему-то научит?

Намокание – это когда между двумя субстанциями возникает связь. Одной из них является вода, частицы которой притягиваются друг к другу. Когда подобная жидкость попадает на гусиные перья, то определяющим фактором становится сопротивляемость растяжению их поверхности. Взаимное притяжение покрытых жиром перьев сильнее, чем притяжение частиц воды друг к другу. Это и есть причина, по которой у гусей не намокают перья.

Когда же водой обдают шкурку мышиного короля, она становится мокрой. Сила растяжения между волосками сильнее, чем сила растяжения между частицами воды. Между шерстью и водой возникает взаимодействие, а между водой и гидрофобными гусиными перьями – нет.

Вода стекает с гуся так же, как с некоторых изучающих язык стекают эстонские слова.

У одних учеников не возникает связи с языком, как ее не возникает у воды с гусиными перьями.

Другие же впитывают языковые конструкции столь же быстро, как впитывает в себя воду кошачья шерсть. По аналогии с намоканием напрашивается вывод, что эффективность учебы и интеграции зависит от того, насколько человек внутренне открыт или обороняется, а также от того, насколько учеба притягательна внешне.

Сила взаимодействия частиц различных жидкостей, удерживающая их вместе, называется когезивностью (лат. сohaereo – «сцепляться», «срастаться», «быть согласным»). Быть согласным, словно еще не познавший боли маленький ребенок. Такого доверяющего малыша легко увлечь – он возбужден от любопытства, легко все воспринимает и научается разговаривать уже за пару-тройку лет. Ребенок, как и мы все, желает стать частью целого.

Если папа и мама разговаривают, то и он хочет владеть языком, то есть быть похожим на них. Родители заботливы и внимательны, они радуются и сопереживают каждому произнесенному их наследником слову. Ребенок чувствует, что влияет на других и что быть вместе - круто. Это ведь великая сила – принадлежать кому-то или к чему-то. При помощи этой силы «притяжения» он и выучивает язык быстро.

Когда ребенок произносит первые слова, взрослые ликуют от радости и всячески его подбадривают. Если он делает ошибку, его поправляют, сопровождая это доброжелательным смехом. Ребенок чувствует, что с ним считаются. Он развивается с каждым днем все стремительнее, самоутверждаясь и считая себя умелым. Увеличивающаяся самооценка вызывает желание выкладываться все больше, и таким образом ребенок все сильнее втягивается в игру.

Когда ребенок устает, ему можно и помолчать. Обычно ему это разрешают. Так ребенок осознает свою независимость в этой системе.

Когда маленький и быстро развивающийся ребенок становится взрослым, кто тогда весело смеется над его неправильно сказанными словами, кто тогда радуется выученным им новыми предложениями? Позволяют ли ему полениться, если он устал, и побыть наедине с собой или же над ним нависает темная туча – ты должен! В отношении взрослых учеников окружение настроено уже не столь благожелательно: смех расценивается как насмешка или ирония, а не дружелюбное оказание поддержки.

Подчас это даже критика в лоб, тыканье пальцем или указание на ошибки вместо расточения комплиментов. Так человек познает, что такое провал, и в случае неудачи находит оправдания для изменения своих первоначальных планов. Мы убеждаем себя в том, будто нам все это и не нужно. В небезопасной среде вместо дел в ходу попытки.

Если не чувствуешь себя одним из игроков, то возникает чувство, что ты нежеланен.

Так развитие и останавливается. Когда мы говорим правильно, уважая или принимая местную культуру за свою, то другие этого не замечают и комплиментов за это не раздают. Зато улавливают все допущенные ошибки.

По словам композитора Арво Пярта, душа человека – самый чувствительный музыкальный инструмент. Постоянные неудачи, разочарования или обиды лишают нас крыльев. Сталкиваясь с ними и чувствуя себя отверженными, мы и придумываем в свое оправдание новые установки и принципы, работающие против нас же самих. Так этот чувствительный инструмент – человеческая душа – вместо звучания в полный голос ищет все новые звуки, но в этих музыкальных произведениях все отчетливее слышен треск разочарования.

В чем решение проблемы?

Зачем мы добавляем в стиральную машину порошок? Конечно же, для того, чтобы усилить взаимное притяжение частиц воды, что, в свою очередь, улучшит связь с другими материалами. Если добавить в воду средство для стирки, то гусь и станет мокрым.

Что могло бы в случае с человеком послужить тем стиральным или волшебным порошком, который ослабил бы его внутреннюю защиту или, наоборот, усилил притяжение извне? Если говорящие на иностранном языке люди находятся здесь, следовательно, Эстония является для них страной притягательной, манящей.

Ну а если внутреннее сопротивление столь сильно, что не позволяет им тут прижиться?!

Что точно может сломить сопротивление, так это положительное отношение. К сожалению, мы до сих пор скорее склонны замечать и подсвечивать именно недостатки. Как стать таким же подспорьем, каким родители являются для своих детей? Как начать чаще подбадривать, больше ценить успехи и меньше критиковать? Как сделать процесс обучения эмоционально более приятным, потому что даже от напряженных усилий можно ловить кайф, когда окружающая среда тебя поддерживает и направляет. Что служило бы мотивацией?

Разным людям подходят разные методы обучения. Вызовы можно было бы связать с имеющимися навыками, чтобы дать почувствовать успех и затем продемонстрировать свои умения. Гусь тогда и намокнет,

то есть интеграция тогда и произойдет, когда ученик почувствует себя и свои успехи желанными.

Ради «намокания перьев» важен каждый эстонец.

Кошачья шерсть в воде намокает

Глядеть на вещи под новым углом зрения (когда защита ослаблена или ее нет вовсе) мы начинаем во время путешествий, пробуя что-то впервые (танцы, блюда, занятия по интересам) и наслаждаясь искусством. По аналогии с открытостью, возникающей ко всему новому во время путешествий, здесь, в самой Эстонии, можно было бы сохранять новизну и свежесть восприятия, например, с помощью кумиров – любимых учителей или спортсменов русского происхождения, которые балдеют от соревнований с эстонцами или игры в национальной сборной. Они могли бы создать тренировочные группы, состоящие из ребят разного происхождения, местные артисты подчеркивали бы красоту эстонского языка, а зарубежные звезды раскручивали бы Эстонию как туристический объект.

Праздник песни и танца – тоже мощное событие, разные грани которого могут стать точками соприкосновения с культурой.

Эстонские народные танцы исполняет и целые детские группы народного танца обшивает Маргарита. У нее русские корни, но в детстве она играла во дворе с эстонскими ребятами, поскольку вокруг жили преимущественно эстонцы. В начальной школе у нее была замечательная учительница языка – эстонка, которую она обожала. Позднее для нее стала важнее учительница музыки – эстонка, заметившая ее талант и предложившая ей возможность выступить в составе хора на Певческом празднике.

Желание исполнять народные танцы появилось в детстве: Маргарита принимала участие в певческом празднике как зритель, но представляла себя танцующей на поле. Став взрослой, она перво-наперво отвела в кружок народного танца своих детей, а потом занялась танцами сама. Когда Маргарита была еще ребенком, у нее были куклы в национальных костюмах. Теперь же она одевает живых кукол, потому что народные танцы – ее страсть.

В прошедшем Празднике песни и танца приняло участие несколько детских коллективов как из Таллинна, так и из Нарвы. Разве хотя бы для части из них тот праздник не стал тем самым волшебным порошком?

Природа неисповедима в многообразии своих возможностей. Кошачья шерсть в воде намокает, гуси же от нее защищены. Успешность интеграции – она ведь во власти каждого из нас, не правда ли?

* Портал rus.tvnet.lv счел нужным опубликовать этот материал наших эстонских коллег, поскольку интеграционные проблемы и процессы в наших странах практически одинаковы.