Невероятно! Оказывается, в Латвии лишь 1% работников получают зарплату «в конверте»

86% работников в Латвии получают официально всю зарплату, свидетельствует опрос, проведенный порталом «CV Market». В то же время 1% опрошенных всю зарплату получает «в конверте».

7% респондентов в ходе опроса сообщили, что получают официально большую часть зарплаты, а 6% отметили, что основную часть зарплаты получают «в конверте».

По сравнению с ситуацией год назад число работников, которые всю зарплату получают «в конверте», уменьшилось - в прошлом году таких было 4%.

В свою очередь увеличилось количество респондентов, которые получают «в конверте» большую часть зарплаты - в прошлом году такой ответ дали 4%. Количество работающих, которые всю зарплату или большую ее часть получают официально, практически не изменилось - год назад 86% опрошенных все зарплату получали официально, а 6% - большую ее часть.

Опрос также показал, что часть зарплаты или всю зарплату «в конверте» чаще получают мужчины. Большую часть зарплаты официально или «в конверте» получают в основном работники финансового сектора, сферы администрирования, обслуживания клиентов и торговли. Те участники опроса, которые сообщили, что получают «в конверте» всю зарплату, чаще всего представляют производственную отрасль, транспорт и логистику.

Опрос проводился с 20 октября по 2 ноября, в нем участвовали 779 респондентов в возрасте от 20 до 55 лет.