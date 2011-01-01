Латвия с честью отмечает 11 ноября - День Лачплесиса (фото, видео)

11 ноября Латвия отмечает день национальных героев - День Лачплесиса. Как свидетельствуют данные проведенного недавно опроса, примерно 51% жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет планируют в этом году принять участие в праздничных мероприятиях, а также отметить знаменательную дату дома, в кругу родственников и друзей.

Жители посетят различные памятные мероприятия, множество из них пойдут пойдут зажечь свечи около стены Рижского замка на Набережной 11 ноября. Кроме этого они пойдут на праздничные концерты и богослужения.

Как уже писал Русский TVNET, сегодня в Латвии ожидается обширная программа различных мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса.

Подробная программа мероприятий

Памятные мероприятия 11 ноября начались в 9:00 экуменическим богослужением в Домском соборе. Затем состоится церемония возложения венков на Рижском Братском кладбище и к памятнику полковника Оскара Калпака.

На площади около памятника Свободы можно будет наблюдать за военным парадом подразделений НВС и МВД, а около Рижского замка за торжественной сменой почетного караула. Ставшее традицией мероприятие в память освободителям Риги пройдет на Судрабкалниньше. В нем примут участие должностные лица, представители Национальных вооруженных сил Земессардзе, выступят мужские хоры Absolventi, Silvicola и оркестр Земессардзе.

С 16:00 до 23:00 состоится традиционное мероприятие «Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem», в рамках которого состоится шествие от Рижского Братского кладбища до площади Стрелков, минута молчания в память о латышских воинах около памятника Свободы, а также концерт фольклорных групп, мужских хоров Vilki, Skandinieki, Vilkači, оркестра Ducele, группы этнорока Laimas muzykanti на площади Латышских Стрелков.

Здесь можно будет посмотреть на экипировку защитников свободы, экспозицию предметов вооружения и быта. На Даугаве по традиции пустят огненный плот.

В свою очередь в Англиканской церкви состоится концерт в память о защитниках свободы «Vēl viens sapņu dārzs» при участии камерного хора Рижского Латышского общества Austrums и хора Земессардзе Stars, латгальской поп-группы Dabasu Durovys, ансамбля коклетистов Cantata и органистки Ларисы Царьковой.

В субботу концерты, посвященные Дню Лачплесиса пройдут в культурных центрах, концертных залах и церквях. Хоровая музыка будет звучать в Большой ауле Латвийского университета на концерте «Īstens latvietis», а в Домском соборе состоится концерт «Latvju rekviēms» в рамках фестиваля «Три звезды», посвященного столетию Латвии, на котором выступят оркестр «Рига», государственный академический хор «Латвия» и многие солисты.

Также праздничные мероприятия пройдут во Дворце культуры «Зиемельблазма» и культурном центре Ritums, Рижском Латышском обществе, культурном центре «Ильгюциемс» и Латвийской библиотеке для слепых в Страздумуйже.

Мероприятия, приуроченные к Дню Лачплесиса, поддерживает Рижская дума, организует Департамент образования, культуры и спорта.

Программа праздничных мероприятий, время и место их проведения размещены на сайте www.kultura.riga.lv.

Факельное шествие

Продолжая традицию, начатую в прошлом году, 11 ноября в 17:00 в Латвийской библиотеке для незрячих (ул. Юглас, 14) в Страздумуйже вновь состоится факельное шествие и зажжение свечей. Кроме того, можно будет увидеть и услышать выставку «Karavīra dzīves stāsts» (с 15 часов дня).

В свою очередь около костра каждый желающий сможет поучаствовать в беседах об освободительной борьбе, солдатах и о том, что означает быть патриотом своей земли. В этом году у мероприятия будет и ностальгическая нотка, поскольку Латвийская библиотека для незрячих покидает свое здание и переезжает в новые временные помещения.

Латвийская библиотека для незрячих продолжает традицию, начало которой положено в 2016 году, в преддверии 100-летия Латвии, – зажжению свечей в Страздумуйже. В этом году мероприятие посвящено тематическому циклу «Пути создания латвийской государственности».

Мероприятие начнется в 15:00 с открытия выставки «Karavīra dzīves stāsts» о латышских солдатах с 1918 года до наших дней. На выставке будут представлены фотографии и исторические свидетельства о 22 солдатах. Поскольку в субботу, 11 ноября, библиотека будет закрыта для читателей, экспонаты разместят на колоннах библиотеки. Фойе библиотеки будет открыто, чтобы посетители с нарушением зрительных функций могли получить описание экспонатов на шрифте Брайля или прослушать аудиозапись.

Факельное шествие начнется в 17:00 в парке Страздумуйжи. Поскольку в этом году библиотека покинет свои помещения и переедет в новые помещения, маршрут факельного шествия будет продлен, чтобы участники могли познакомиться с дорогой к новым помещениям, где расположится библиотека.