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В Латвии растет число генералов

LETA
Начальник ГПСС Оскарс Аболиньш | Фото: LETA

Правительство во вторник, 14 ноября, примет решение о присвоение звания генерала трем сотрудникам системы внутренних дел из Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и Государственной полиции.

Звание генерала планируется присвоить начальнику ГПСС Оскару Аболиньшу и его заместителю Кристапу Эклонсу.

Генеральское звание будет присвоено также замначальника Рижского регионального управления Госполиции Юрису Шулте.

Генерал - высшее служебное звание в системе внутренних дел. В целом должностным лицам структур внутренних дел присваивается 12 званий.

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