В Латвии растет число генералов

Правительство во вторник, 14 ноября, примет решение о присвоение звания генерала трем сотрудникам системы внутренних дел из Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и Государственной полиции.
Звание генерала планируется присвоить начальнику ГПСС Оскару Аболиньшу и его заместителю Кристапу Эклонсу.
Генеральское звание будет присвоено также замначальника Рижского регионального управления Госполиции Юрису Шулте.
Генерал - высшее служебное звание в системе внутренних дел. В целом должностным лицам структур внутренних дел присваивается 12 званий.