У памятника Свободы прошел военный парад (фото, видео)

В Риге у памятника Свободы сегодня прошел военный парад Дня Лачплесиса, который отмечается в честь победы молодой латвийской армии над войсками Бермонта.

Национальные вооруженные силы (НВС) на параде представляли штабной батальон Латвийской национальной академии обороны, пехотные бригады сухопутных сил, подразделения флотилии военно-морских сил, подразделения воздушного флота и Земессардзе, а также оркестр НВС.

В параде участвовали также представители структур Министерства внутренних дел - пограничники, полицейские и спасатели-пожарные.

Парадом командовал командующий флотилией военно-морских сил адмирал Ингус Визулис, а принимал парад главнокомандующий НВС президент Раймонд Вейонис.

После парада у памятника Свободы состоялась торжественная смена почетного караула.