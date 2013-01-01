Женщина у плиты, мужчина зарабатывает деньги: в Латвии доминируют стереотипы

В латвийском обществе доминируют укоренившиеся в поколениях стереотипы о роли женщин и мужчин в семье и общественной жизни. Такой вывод сделан в исследовании «Стратегия мер по повышению понимания и информированности общества по вопросам борьбы с дискриминацией и содействия многообразию», проведенном Фондом общественной интеграции.

Как показало исследование, стереотипы определяют модели образования, профессии, трудоустройства, трудовой и семейной жизни женщин и мужчин. Поэтому важно ослаблять преобладающие стереотипы о женских и мужских ролях, показывая примеры, которые отличаются от привычных стереотипов. «Необходимо повышать уровень информированности и понимания населения о проявлениях гендерной дискриминации и поощрять отстаивание своих прав», - говорится в исследовании.

20% участвовавших в исследовании жителей Латвии считают, что дискриминация по признаку пола в стране достаточно распространена. Меньше всего лично сталкивались с гендерной дискриминацией респонденты из Курземе, Риги и Видземе, а респонденты из Латгале и окрестностей Риги чаще указывали на то, что испытывали на себе такую дискриминацию.

Как отмечают авторы исследования, люди часто не воспринимают неравноправное отношение к себе как гендерную дискриминацию, с которой нужно бороться, и относятся к стереотипным ролям как к естественному и привычному порядку вещей.

Исследование показало, что гендерная принадлежность может быть причиной менее выгодной конкурентной позиции при поиске работы, но острее всего гендерное неравенство ощущается в сфере оплаты труда - 41,5% мужчин и 54,6% женщин считают, что женщины больше рискуют оказаться в ситуации, когда за одинаковый объем работы получают меньше, чем мужчины. С некорректным поведением со стороны работодателей, которые, узнав о беременности женщины, увольняли ее с работы, столкнулись 11% респондентов.

Также низким остается представительство женщин в процессах принятия решений. В Сейме нынешнего созыва из 100 депутатов только 15 женщин, а на состоявшихся в 2013 году парламентских выборах депутатами были избраны 69% мужчин и 31% женщин. Кроме того, почти во всех городах республиканского значения доля депутатов-мужчин составляла около 80%. Ни в одном из девяти городов республиканского значения должность руководителя думы не занимает женщина, а краевые самоуправления в сентябре 2016 года возглавляли 25% женщин и 75% мужчин.

Также исследование показало, что типичными женскими обязанностями в семье общество считает уборку дома (79,6%), приготовление пищи (73,3%), помощь детям в учебе (43,7%), воспитание детей (43,3%), доставку ребенка в школу (34,7%). Мужскими обязанностями в семье чаще всего считаются ремонт (70,9%) и материальное обеспечение.

Как и в других странах, женщины в Латвии зарабатывают меньше, чем мужчины. В 2015 году средняя месячная брутто-зарплата женщин была на 16,2% меньше, чем мужчин, а объем выплачиваемых мужчинам пенсий был на 11,1% больше.

С физическим и сексуальным насилием со стороны имеющегося или бывшего партнера сталкивались 32% латвийских женщин, при этом в 40% случаев насилие происходило в семье. Как отмечают авторы исследования, эти данные нельзя считать полными, потому что не всегда о подобных случаях сообщается правоохранительным органам.

В ходе исследования были собраны и изучены данные более 100 проведенных в Латвии и в других странах исследований о дискриминации, толерантности и равенстве. Также был проведен опрос, в котором участвовало более 1000 жителей Латвии.