В Рижском заливе ожидаются волны до трех метров в высоту

В северной части Балтийского моря, проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер западный и северо-западный, 8-12, порывами до 15-20 м/сек, ночью немного уляжется.

Высота волны днем на море и в Рижском заливе 1,5-3 метра, в Вяйнамери до 1 метра. Временами пройдут дожди и мокрый снег. Видимость умеренная.

В Финском заливе ветер юго-западный и западный, 8-12, порывами до 17, в первой половине дня до 20 м/сек. Высота волны днем 1,5-2,5 метра, ночью волны немного улягутся. Временами пройдут дожди и мокрый снег. Видимость умеренная.