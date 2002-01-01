Сообщество Урбановича приобрело новый автомобиль за 91 000€

На этой неделе сотрудники «Nekā Personīga» заметили, что лидер «Согласия» Янис Урбанович на работу в Сейм приехал на новом автомобиле. Депутат сказал, что этот Range Rover стоит не так дорого и он использует его только в отдельных случаях.

Депутату Янису Урбановичу нравятся не только автомобили, но и быстрая езда. Так, например, с 2002 года ему удалось несколько раз нарушить ПДД. То он «попадался» за рулем Mercedes Benz, то Toyota Land Cruiser, то Range Rover.

В августе 2009 года сотрудники передачи увидели Урбановича на парковке одного из торговых центров. Машина марки Range Rover была зарегистрирована на сообщество «Балтийский форум», в котором депутат является президентом и членом правления. Данное сообщество каждый год организует конференцию, куда съезжаются влиятельные политики из Москвы. Организацию форума также поддерживает принадлежащая государству Латвийская железная дорога и ее дочерние компании.

Для каких нужд «Балтийский форум» приобрел данный автомобиль?

Урбанович: У сообщества множество различных потребностей в передвижении.

Кто-то еще пользуется этим автомобилем?

Урбанович: Конечно.

В 2015 году сотрудникам передачи вновь удалось столкнуться с депутатом на парковке одного из торговых центров. Тогда Урбанович был за рулем Range Rover самого нового выпуска, владельцем которого также оказалось сообщество «Балтийский форум».

Однако две с половиной недели назад, 26 октября, на имя «Балтийский форум» был зарегистрирован совсем новый LAND ROVER RANGE ROVER VELAR, пробег которого составил всего один километр. На этой неделе депутат приехал на этом авто на работу в Сейм.

Добрый день, г-н Урбанович! Новая машина?

У: Нет. Лизинговой компании. Что вы хотели?

Хотели спросить, кому принадлежит?

У: Лизинговой компании

Не форуму?

У: Лизинговой компании.

Но зарегистрирована на форум?

У: Ну, да. Но они арендуют. Лизинг, знаете, что это такое? Оперативный лизинг? Ту машину, что вы так рекламировали - отняли. Сказали - спасибо, но теперь у тебя будет меньше, но дешевле. Это здорово. Форуму это выгодно.

Дешевле насколько?

У: Не знаю, это вы спрашивайте у бухгалтера.

Вас заставили ездить на этой машине?

У: Знаете, что такое оперативный лизинг? Когда приходит время - вы машину либо покупаете, либо меняете. Ну, покупать, откуда же такие деньги - покупать.

В автосалоне, где была приобретена новая машина, рассказали, что у модели RANGE ROVER VELAR есть версия дороже с более простой «начинкой», которая стоит более 60 000 евро. За сколько был продан автомобиль сообществу «Балтийский форум» в салоне отказались комментировать. Однако в интернете можно найти информацию, что модель RANGE ROVER VELAR D300 HSE, за рулем которой ездит Янис Урбанович, стоит 91 300 евро.