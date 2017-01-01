Более половины латвийцев делают покупки в зарубежных интернет-магазинах

По крайней мере раз в год покупки в зарубежных интернет-магазинах совершает 51% латвийских интернет-пользователей, свидетельствуют данные опроса «Connected Consumer», проведенного социологической компанией «TNS Kantar».

Один раз в году что-то покупают в зарубежных интернет-магазинах также 44% эстонцев и 42% литовцев.

Реже одного раза в год в зарубежных интернет-магазинах делают покупки 10% латвийских интернет-пользователей, 10% - эстонских и 6% - литовских.

Никогда ничего не покупали в зарубежных интернет-магазинах 30% латвийцев, 37% эстонцев и 43% литовцев.

В опросе «Connected Consumer» участвовали респонденты из 63 стран по всему миру. В Латвии исследование проводилось с 1 апреля по 30 июня этого года, в нем участвовало 1000 респондентов старше 16 лет.