На праздничные выходные возможны дожди со снегом и сильным ветром

На праздничные выходные, 18-20 ноября, в Латвию придет новый циклон, который принесет дожди и мокрый снег, сообщает агентство ЛЕТА.

В предпраздничную неделю временами возможны небольшие осадки, преимущественно, в виде дождя. Широкая зона осадков достигнет Латвии в ночь на среду и, возможно, и в пятницу. Более сухая и солнечная погода ожидается в четверг. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.

Сильных температурных изменений синоптики не прогнозируют. Ночью в отдельных местах столбик термометра может опускаться немного ниже нуля, а в течение дня не будет теплее +4..+9 градусов.

Соответственно последним прогнозам, все три праздничных дня в Латвии ожидаются осадки, возможен и порывистый ветер, особенно на побережье. Возможно, на будущей неделе придут холодные воздушные массы и образуется снежный покров.