Как зарабатывать на капусте и не уезжать за границу

«Хрустит как надо», - переминаясь в очереди за ундзенской квашеной капустой, говорят рижане. У ундзенской капусты есть свои поклонники, которые ценят домашню продукцию, «натуральную на все сто процентов». Семья Ундзену доказала, что жить зелено, счастливо и богато можно и в Латвии. Деньги растут в нашей земле - в капусте, свекле, моркови!

Осенью местным есть где разгуляться. Тонкое как блин, Земгале открывает широкие горизонты. Ветер дует в ветвях деревьев, разбрасывая разноцветные листья. В Земгале жизнь идет вверх - заканчивается сбор урожая.

Крестьянское хозяйство «Ундзени» находится в уголке Платонской волости Елгавского края - в красивом месте, где протекает быстрая речушка. Во дворе, несмотря на промозглую осень, расцвел розовый куст. У продукции Ундзеню хорошая слава, несмотря на то, что семейное хозяйство маленькое и ничего эксклюзивного не предлагает. Поэтому у ундзенской капуста «настоящий вкус».

Святая капуста

Капусту только собрали, немногие помощники исчезли. Дайла Ундзена вводит нас «в капусту». Аромат впечатляет. Поле превращается в разрытое, а контейнеры набиваются огромными кочанами. Смешная эта капуста - большая, тяжелая голова и тонкий хвостик. На звание первооткрывателей овоща претендуют как русские, так и латыши. Капусту в Европе знали уже за тысячи лет до нашей эры. Наши предки капусту не только ели, но и использовали в медицине. С помощью капустного листа и сока лечили боли в конечностях, залечивали раны и ушибы. Капуста защищала от чрезмерного опьянения, ее использовали, чтобы освободить страдающего от отравления.

«В этом году уродилась богатая», - говорит Дайла, с трудом удерживая 10-килограммовый кочан. Почему в этот раз капуста такая большая, хозяйка не знает - «мать природа» распоряжается как хочет. Обычно кочаны весят вдвое меньше. «Была одна неделя, чтобы собрать капусту - сейчас уже не успели бы», - говорит Дайла, вглядываясь в небо, где собираются темно-серые гряды облаков. Помощников было только 13 - все местные. «Помощники идут только на сбор урожая, остальное время справляемся сразу», - говорит Дайла. FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Ундзени начали заниматься капустой уже лет тридцать назад. Все началось в 1986 году, когда Дайла с супругом - двое молодых рижан, которые в сельхозработах не понимали ничего - решили переселиться в деревню. «В то время у всех были придомовые хозяйства - каждый что-то растил. Скот мы держать не хотели, поэтому решили взяться за капусту». Первый урожай выдался более чем бедным. Кочаны маленькие, кривые. Такие на рынок не повезешь. Что делать? Попробовала заквасить. Капусту удалось так удачно продать, что в будущем не сомневались. Так капустное дело и пошло. Первое время Дайла делала капусту руками. Пока маленькая дочка Юстине спала в машине, мама на рынке занималась капустой.

Осенью тянет на капусту!

«Дешево, полезно, традиционно», - Дайла с полным ртом хвалит капусту, которую иногда называет вторым хлебом. Осенью тянет на капусту! Тарелка горячих щей с основательным куском мяса и луком входит в жизнь человека. Ух, как пахнет золотисто-коричневая, мягкая и сладковатая тушеная капуста с жареной в печи картошкой!

Пытаюсь выведать тайну ундзенской квашеной капусты. Оказалось, уникальность рецепта скрывается в естественности. В хозяйстве капуста хранится в свежем виде и квасится небольшими порциями. «В колхозные времена капусту квасили в больших бочках и хранили всю зиму», - вспоминает Дайла. Теперь такую никто есть не станет, все хотят свежую продукцию. FOTO: Jānis Škapars/TVNET

В Ундзени капусту квасят просто - с морковкой и тмином. В других хозяйствах балуются с шампанским, карри и ананасами. «Мы пробовали», - вспоминает Гунтис Ундзенс - сын Дайлы. «Люди попробовали: «О, интересно!«. Однако товар не особо пошел. Нет смысла дурачиться - кому надо, шампанское и ананасы добавит сам», - говорит Гунтис.

Не удивительно, что в доме семьи Ундзену капусту едят редко. "Глазами наедаемся!". Пробуя продукцию, чтобы убедиться в качестве, все наелись дальше некуда. "Мне нравится квашеная капуста с мелкими кусочками паприки и сметаной. С маслом и луком или просто сметаной", - говорит Дайла, вспоминая, что на Рождество дом пахнет капустой. "Эту очень хорошо тушить", - бьет она по толстым бокам кочана. "Люди на рынке просят тушеную капусту. Я говорю - где проблема? Потуши сам". Ой, нет, дома вонять будет. Что за чушь!

Во время тушения дом пахнет, а не воняет",

- продолжает Гунтис.

Капустный бизнес выгоден, так как у овоща высокая добавленная стоимость.

«Плохо лишь то, что едоки капусты вымирают»,

- говорит Гунтис. Его поколение ест гамбургеры, чипсы, суши и пиццы, запивая колой. «Сколько еще сможем зарабатывать на капусте - не знаем», - отмечает он.

Как долго ты будешь работать на других

Пока в капусте по горло вся семья - Дайла с супругом и оба ребенка Гунтис и Юстине, которые перед возвращением в семейное хозяйство пожили в Ирландии и Англии. Юстина говорила:

«Когда вырасту, никакой деревни! Это не для меня. Быстрее в город».

Так же как и многие, она поехала искать счастья в Англию. Не нашла. Один раз позвонила мама и сказала: «Ну что ты там мучаешься? Езжай уже однажды домой!» Юстине собрала сумки и вернулась.

По Ирландии и Англии поколесил и Гунтис. Работал на корабле, в гостинице, в баре и на фабрике. «Получил контракт, но через три месяца сказал, что уезжаю. Остальные не поняли: как так! Для них контракт - по

чти мечта всей жизни», - вспоминает Гунтис. «Мы говорили по телефону, я чувствую, что Гунтис недоволен ни работой, ни жизнью. Сказала: езжай домой! Сколько еще ты будешь работать на других? У нас земля - расти, что хочешь, и делай это для себя.

Тут можно делать, что хочешь - один день работать 16 часов, второй отдыхать», - рассказывает мама. FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Несмотря на то, что на острие - капуста, Ундзени растят «все, что растет» - огурцы, клубнику, помидоры, свеклу, морковь, малину. Почему Ундзени, у которых работа спорится, не расширяют бизнес? «Тогда нужно нанимать работников со стороны, ты больше не сможешь полностью следить за процессом». Есть риск потерять качество, а нам очень важна хорошая слава.

Дайла добавляет, что есть еще такая вещь, как чужая энергия. «Подруга из «Вилдени» жаловалась, что у нее капуста мягкая. Когда спросила, кто квасит, она ответила, что оплачиваемый сотрудник». Посоветовала сменить квасовщика и дело пошло. «Когда все делаем сами, можем гарантировать качество и вкус».

Однако делай, что хочешь, но полностью ответить за вкус капусты Ундзени не могут - у природы своя игра. «Мы всегда делаем одинаково, но каждый год урожай немного отличается - природа вводит свои коррекции». К примеру, в прошлом году капусту затопило - из воды торчали только верхушки. Несколько лет назад осенью температура опустилась ниже нуля, и три дня держались -7 градусов. Кочаны превратились в ледяные мячи. Дайла бегала по полю и молила:

«Милая капустка, нам же будет крышка!».

Через несколько дней температура поднялась на 15 градусов и капуста выжила. И как же с зайцами - разве они не едят капусту? «Пусть им перепадет», - смеется Дайла. Куда более злые взгляды она бросает на косуль, которые переворачивают кусты и саженцы.

Живая капуста

Дайла показывает, как хорошо умеет строгать капусту. Только за пальцами сделать надо. Сама по себе капуста квасится от 5 до 7 день. Тогда получается просто супер!

Под Платоне - хорошая, жирная земля, поэтому овощи вырастают вкусными и сочными. И еще кое что... «В каменном веке здесь было поселение.

В те времена люди, связанные с природой, были чувствительными как животные. Поселение они образовали в месте с хорошей аурой.

Людей больше нет, а эта энергия осталась, может быть поэтому у нас все вырастает такое вкусное. Сами не знаем, почему». Дайла вспоминает, что в советские времена, когда во дворе еще был старый яблоневый сад, торговали яблоками. «Привезли на рынок. У нас стоят в очереди, а рядом ни одного покупателя, хотя яблоки одинаковые».

Молодые Ундзени обижаются, когда покупатели спрашивают: «Почему такая белая, у вас уксус не добавлен?». На самом деле, отличить можно проще - капусту, в которую добавили уксус, можно варить часами, она остается жесткой. Природно сквашенная капуста готова уже через час-полтора. FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Удивляюсь, почему в Удзени капустой торгуют просто - из бочки, если другие наполняют красивую посуду с заманчивыми этикетками. «Мы пробовали, но дело в том, что квашеная капуста - живой продукт. Молочнокислые бактерии продолжают жить и в маленькой посуде. Если не добавлять консервантов, посуда через несколько дней вздувается. Все, кто кладет капусту в баночки, используют консерванты - по-другому с бактериями совладать нельзя, они делают свою работу», - рассказывает Дайла. Однако молочная кислота создает благоприятное присутствие бактерий в желудочном тракте, а консерванты снижают позитивное действие продукта.

На Центральном рынке ундзенской капусты нет и точка. «Пробовала, но это был ужас. Нам там никто не верил. Все шли мимо и махали рукой: «Мертвецкая капуста!«. Думали, что уксус добавлен. Говорю - попробуй. Они - ни за что. Если не оценил, то и не надо! Зимой в павильоне душно, дышать нечем. Если за два дня капусту не продам, перекиснет и придется выбрасывать. У меня у единственной портилось, скисало и выбрасывалось - у остальных - ничего. Смотрю, огурцы в пирамиде целую неделю стоят и ничего. И все пытаются рассказать, что все натуральное, без добавок», - ужасается Гунтис.

Дайла радуется, что у нее дети с «зелеными кулаками». Обоим поддаются все земляные дела. Двух своих детей она «вернула на родину», но старшая дочь живет в Ирландии с момента окончания высшей школы и в Латвию, скорее всего, не вернется, так как вышла замуж за ирландца.