Собрано 10 000 подписей за ограничение максимальной годовой цены OCTA

За неполные четыре месяца на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 10 000 подписей за ограничение максимальной годовой стоимости полисов страхования обязательной гражданско-правовой ответственности транспортных средств (OCTA).

Автором инициативы является Райвис Наглис. Хотя необходимые 10 000 подписей собраны, сбор подписей продолжается, чтобы обеспечить «резерв» голосов за данную инициативу.

Наглис предлагает установить максимальную стоимость полиса в год, поскольку в настоящее время цены на страхование резко повысились, и у этого роста нет никаких ограничений.

Годовую цену OCTA он предлагает рассчитать на основе средней рыночной стоимости транспортного средства и коэффициента бонус-малус.

В результате таких изменений, по мнению автора инициативы, могут снизиться расходы на приобретение OCTA, а также число нарушителей правил дорожного движения.

В первом полугодии 2017 года стоимость OCTA по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным Латвийской ассоциации страховщиков транспортных средств, выросла на 17%. Страховщики объясняют рост цен повышением расценок на медицинские услуги, что повлияет на средние суммы возмещений, выплатами страховых компаний в гарантийный фонд и другими факторами.

Обоснованность роста цен на полисы изучает Совет по конкуренции.

Комментарии экспертов

Для того, чтобы узнать мнение специалистов, Русский TVNET обратился к представителям Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств.

«Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) и Латвийская ассоциация страховщиков (LAA) всегда приветствуют любую общественную инициативу, направленную на совершенствование сферы OCTA. Например, инициатива «О возможности автоводителей сравнивать цены на OCTA без участия посредников», опубликованная на портале manabalss.lv в феврале, кажется нам очень продуманным предложением.

Однако инициатива, опубликованная в июле, заставляет задуматься - насколько её автор компетентен в сфере OCTA.

Не понятно, на основании чего автор считает, что основой ценообразования должна являться рыночная стоимость автомобиля.

Во-первых, OCTA покрывает ущерб, нанесённый имуществу другой персоны. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда размер ущерба, причинённый более дешёвым автомобилем (который нередко находится в плохом состоянии), многократно превышает размер ущерба, причинённый дорогим автомобилем в идеальном состоянии.

Во-вторых, автор инициативы, видимо, не знает, что в настоящее время страховщики, рассчитывая стоимость OCTA, используют более диверсифицированный, полноценный подход. Во внимания принимаются различные факторы - стаж водителя, число аварий, штрафные пункты, регион передвижения и другие факторы.

Именно поэтому

принцип «чем дороже (а значит - в большинстве случаев - чем безопасней) автомобиль, тем более высокая стоимость OCTA» не является корректным.

Для того, чтобы петиции действительно были призваны улучшать качество нашей жизни, LTAB и LAA призывают всех жителей Латвии более тщательно изучать каждую инициативу, которую они собираются подписать», - прокомментировал глава LTAB и LAA Янис Абашинс.