Балтийские страны вместе будут заботиться о балансе электроэнергии

С начала 2018 года Балтийские страны вместе будут обеспечивать баланс системы электроэнергетики - это еще один шаг к единому региональному рынку, заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

«Единые правила обеспечения баланса в Балтийских странах не только помогут создать более конкурентоспособный рынок электроэнергии в регионе, но и будут способствовать повышению нашей энергетической безопасности - это еще один шаг в осуществлении синхронизации системы электропередачи с континентальной Европой», - сказал министр.

Подписанные им новые правила торговли электроэнергией позволят унифицировать модель учета дисбаланса электроэнергии в Балтийских странах.

До сих пор обеспечением баланса электроэнергии занимался национальный оператор электроэнергии в каждой из стран. Операторы трех государств в начале этого года достигли принципиального соглашения о совместном обеспечении баланса.