Министерства против сокращения количества работников в госуправлении

Некоторые министерства возражают против намерения Госканцелярии сократить количество работников в госуправлении на 6%, или примерно на 3500 человек, и реформировать малые государственные учреждения.

Проект реформ в госуправлении Кабинет министров рассмотрит завтра.

Министерство юстиции указывает, что в плане реформ не указана четкая цель сокращения работников - является ли это самоцелью или средством для экономии государственного бюджета. Минюст считает, что ситуацию в каждом учреждении нужно рассматривать индивидуально.

В Министерстве здравоохранения заявили, что сокращение штатных мест по всех подведомственных ему учреждениях недопустимо, потому что не везде вакансии составляют 6% от общего числа рабочих мест.

Министерство внутренних дел предлагает установить, что сокращение не касается учреждений, выполняющих важные функции внешней и внутренней безопасности, в том числе сотрудников со служебными званиями и военнослужащих. Линейное сокращение вакантных должностей без оценки причин их возникновения не допустимо.

Министерство обороны считает, что сокращение штатных мест не должно распространяться на оборонное ведомство, особенно на гражданских сотрудников Национальных вооруженных сил, Государственный центр оборонных объектов и закупок, Службу военной разведки и безопасности, центр Яунсардзе и информации.

Свои возражения выдвинули также министерства образования и науки, благосостояния, земледелия.

Что касается реорганизации малых учреждений, то Минюст считает, что нужно провести оценку эффективности госучреждений независимо от их величины и количества работников.

Основным критерием при реорганизации должно быть не количество работников, а необходимость и целесообразность функций, выполняемых учреждением. С Минюстом согласно и Министерство культуры, которое считает, что нужно оценивать работу малых учреждений на основании функций и достигнутых результатов.

Например, Национальный киноцентр осуществляет государственную политику в области кино и администрирует средства, выделенные на кинематограф.