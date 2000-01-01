В Латвии необходимо готовить около 3000 ИКТ-специалистов в год

Для того, чтобы обеспечить развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и удовлетворить спрос других отраслей на ИКТ-специалистов, в Латвии необходимо готовить около 3000 таких специалистов в год. Таков вывод проведенного «Certus» исследования.

Как отметил руководитель «Certus» Вячеслав Домбровский, ИКТ - одно из приоритетных направлений развития государства. Изменения в этой сфере происходят стремительно, и за ними необходимо поспевать.

По его словам,

все изменения в отрасли ИКТ продвигают такие мировые гиганты, как «Facebook», «Google», «Apple» и другие.

Латвия могла бы быть интересна им, так как в смысле расходов на рабочую силу она равноценна Польше, Венгрии, Литве.

Самая большая проблема - число специалистов - по программам ИКТ в Латвии ежегодно выпускаются 670 молодых специалистов, но этого явно недостаточно. Необходимо в ближайшие годы увеличить их число до 3000. Местные ресурсы этого не позволяют - при них можно довести число молодых ИКТ- специалистов лишь примерно до 1000 в год.

У Латвии имеются хорошие возможности для привлечения иностранных студентов, чтобы обеспечить выпуск еще 2000 ИКТ-специалистов в год, считает Домбровский.

Как отметила заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Агрита Киопа, ИКТ-программы уже сейчас являются приоритетными во многих латвийских вузах. Но прежде чем привлекать иностранных студентов, необходимо подумать и о том, кто будет оплачивать их учебу. Тут следует решить вопрос об участии ИКТ-предприятий в обеспечении этих мест в вузах, считает она.