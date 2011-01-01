11 краев просят объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве

Премьер-министр Марис Кучинскис завтра, 14 ноября, в 11.00 созывает заседание Совета по кризисному управлению для рассмотрения просьб объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве в 11 краях, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

На заседании планируется рассмотреть просьбы Смилтенской, Кокнеской, Плявиньской, Виеситской, Яунелгавской, Апской, Неретской, Айзпутской, Вентспилсской, Вецумниекской и Алойской краевых дум и «Крестьянского сейма» к Кабинету министров объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на их административных территориях. На заседание приглашен также министр земледелия Янис Дуклавс.

Как сообщалось, чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за продолжительных проливных дождей и вызванных ими наводнений объявлена уже в 29 краях Латвии.

Правительство выделило 14,87 млн евро на выплату компенсаций пострадавшим от наводнений крестьянам.