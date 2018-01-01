Депутаты поддерживают предложение сделать среднее образование обязательным

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) сегодня обсудила предложение депутата Инта Далдериса сделать среднее образование обязательным. В целом депутаты его поддержали, отметив необходимость более широкой дискуссии.

Это предложение Далдерис подал к поправкам к закону об образовании, которые комиссия рассматривает перед окончательным чтением в Сейме. Поправки связаны с госбюджетом 2018 года.

Далдерис предлагает установить, что обязательной является подготовка детей с пятилетнего возраста к получению основного образования. Обязательным предлагается сделать также получение среднего образования или его продолжение до 30-летнего возраста.

Действующим законом в качестве обязательного установлено получение основного образования или его продолжение до достижения 18-летнего возраста.