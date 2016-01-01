Поправки об обучении только на госязыке подготовят до конца года

Поправки к нормативным актам, связанные с планируемым переводом обучения в средней школе на латышский язык, Министерство образования и науки (МОН) подаст в Кабинет министров до конца этого года.

МОН подготовило и подало в Кабмин информационный доклад о постепенном переводе обучения в средней школе на государственный язык с целью обеспечить всем детям в Латвии равные возможности для получения качественного образования.

По данным проведенного в 2016 году опроса, 39% молодежи нацменьшиств владеют латышским языком отлично, еще 39% - хорошо, 22% - на основном уровне или слабо. В 2013/2014 учебном году выпускные госэкзамены на латышском языке сдавали 76%, в 2016/2017 учебном году - уже 92% выпускников школ нацменьшинств.

Перевод на обучение на госязыке предусматривает, что в общем образовании централизованные экзамены только на госязыке будут проводиться уже с 2017/2018 учебного года, в 9-м классе - с 2019/2020 учебного года, а с 2021/2022 учебного года в средней школе все общеобразовательные предметы будут преподаваться на латышском языке, кроме языков нацменьшинств, литературы и предметов, связанных с культурой и историей.