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Банк Латвии выпустит новые монеты, посвященные Курземе и Латгале

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня Банк Латвии выпускает в обращение памятные монеты достоинством 2 евро, посвященные Курземе и Латгале.

Эти монеты продолжат серию, посвященную историческим областям Латвии, которую Банк Латвии выпускает в честь столетия государства, рассказали в центробанке.

Графический дизайн монет разработал Лаймонис Шенбергс, пластические оттиски - Янис Струпулис.

Памятные монеты являются законным платежным средством в Латвии и других странах еврозоны. Тираж монет, посвященных Курземе и Латгале, составит 500 тыс. экземпляров. По 7000 монет каждого вида можно будет купить и в качестве «Brilliant Uncirculated» в специальной упаковке - в кассах Банка Латвии за 7,3 евро.

Новые монеты отчеканены в Германии.

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