Чем закончился скандал с принудительной госпитализацией в Центре инфектологии

Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентале призвала покинуть должность руководителя Приемного отделения Илзе Экштейну, которая разместила в отделении объявление о том, чтобы всех пациентов, не зависимо от их состояния здоровья, помещали в стационар, об этом пишет Latvijas Avīze.

В сообщении о принудительной госпитализации значилось, что это указание доктора Розентале. Объяснение - стационар стоит пустой. Также в объявлении, которое спровоцировало скандал, значилось, что если пациента не удается уговорить остаться в больничных стенах, то он должен оставить письменный отказ.

Позднее Розентале заявила, что не давала подобных указаний и назвала действия своей подчиненной непониманием.

В свою очередь Экштейна привела все в шутку.

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Центр инфектологии подчиняется Рижской Восточной клинической университетской больнице, поэтому заявление Экштейны попало в руки и.о. председателя правления Эгиты Поле. Г-жа Поле объяснила, что не подписала заявление, написанное на эмоциях. Экштейна опытный врач и ей будет найдена работа вне стен Центра инфектологии, когда она вернется из отпуска.

Сама Экштейна не стала комментировать сложившуюся ситуацию.