График повышения зарплат учителей готов, но четкого финансирования для него нет

Разработанный Министерством образования и науки график повышения оплаты труда педагогов предусматривает, что к 2022 году каждый учитель за ставку будет получать 900 евро.

Уже в следующем году зарплаты должны быть повышены на 30 евро, однако министр образования и науки Карлис Шадурскис не может обещать, что это произойдет, а без дополнительного финансирования это всего лишь пустые цифры.

Источники финансирования повышения зарплат учителей в настоящее время являются предметом споров в правительстве, поэтому утверждение графика отложено на несколько недель. До этого вопрос обсуждался в различных рабочих группах, которым удалось достичь компромисса.

В настоящее время график предусматривает, что с 1 сентября следующего года учитель за одну ставку должен получать по крайней мере 710 евро,

в 2019 году - 750 евро, в 2020 году - 790 евро, в 2021 - 830 евро, а в 2022 году - 900 евро.

Зарплаты педагогам планируется повышать за счет двух источников - во-первых, средства высвободятся в результате упорядочивания школьной сети, а во-вторых, по мнению Шадурскиса, правительство должно выделять на образование часть средств за счет прироста экономики.