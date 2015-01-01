airBaltic представила CS300 на авиашоу в Дубае

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла участие в Дубайской авиационной выставке, которая является одним из крупнейших и важнейших событий в мировой авиации. Совместно с производителем самолетов Bombardier латвийский авиаперевозчик представил в ОЭА самолет CS300, который на сегодня считается самым современным коммерческим летательным аппаратом.

Именно на Дубайском авиашоу в 2015 году Bombardier объявил о том, что airBaltic станет первой авиакомпанией в мире, которая начнет полеты на CS300.

Первый коммерческий рейс на этом самолете был выполнен в декабре 2016 года, в настоящее время во флоте airBaltic имеются семь самолетов CS300, а в целом заказано 20 самолетов.

S300 уже летают по таким популярным маршрутам airBaltic, как Амстердам, Барселона, Рим, Лондон, Париж, Тбилиси и др., а в сотрудничестве с Etihad Airways в октябре были начаты и полеты по маршруту Рига-Абу-Даби.

Авиашоу в Дубае, главном авиаузле Ближнего Востока, проводится с 1986 года раз в два года. Это авиационная выставка мирового уровня, на которой демонстрируются новейшие и самые крупные достижения в области военной авиации, авиации общего назначения и коммерческой авиации. В 2015 году на выставке в Дубае свои новинки представили 1103 участника из 63 стран, а посетили ее 66 346 гостей.