В двух школах долго не изучались обязательные предметы

В этом году директора двух школ получили административные взыскания за то, что в их учебных заведениях в течение длительного времени не преподавались обязательные учебные предметы.

Сегодня на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке руководитель Государственной службы качества образования Инита Юхневича сообщила, что в 2017 году зафиксировано два случая, когда в учебных заведениях в течение длительного времени не было обеспечено преподавание обязательных учебных предметов.

В одном из этих случаев в школе долгое время не было уроков музыки, во втором - уроков информатики. В обоих случаях причиной была нехватка педагогов.

До конца сентября Государственная служба качества образования рассмотрела 500 жалоб и провела 238 проверок - больше, чем в 2016 году.

Рассмотрено 11 дел об административных нарушениях. Государственная служба качества применяет денежные штрафы в тех случаях, когда не преподаются учебные предметы, выдаются дипломы в неаккредитованных учебных заведениях, а также если в учебном заведении не обеспечена безопасность.

Чаще всего жалобы поступают в Государственную службу качества от родителей учеников.