Ринкевич: Латвия хочет продолжать практическое сотрудничество с Россией

Несмотря на то, что у Латвии и России разные мнения о конфликте на Украине, и Латвия не признает и осуждает аннексию Крыма, Латвия хочет продолжать практическое сотрудничество с Россией в вопросах, где в нынешних обстоятельствах это возможно. Об этом министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил сегодня на встрече с первым заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым.

Как сообщили агентству ЛETA в МИД, Ринкевич подчеркнул - поскольку Латвия и Россия - соседние страны, важно продолжать работу над решением различных практических вопросов. Он также призвал российскую сторону к выполнению Минских соглашений, так как пока в этом вопросе нет прогресса.

Ринкевич положительно оценил работу, проделанную межправительственной комиссией и латвийско-российской комиссией по демаркации государственной границы, и выразил удовлетворение тем, что во время сегодняшних политических консультаций будут подписаны два двухсторонних документа: Соглашение о внесении изменений в Соглашение между правительствами Латвийской Республики и Российской Федерации об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвийской Республики и Российской Федерации от 20 декабря 2010 года, а также План сотрудничества между МИД Латвийской Республики и МИД Российской Федерации на 2018-2019 гг.

Во время встречи Ринкевич сообщил о желании Латвии получить оригиналы фильмов, снятых в Латвии в 1919-1940 гг., которые являются важным культурным наследием, особенно в свете предстоящего в следующем году празднования столетия Латвийского государства.

Стороны обменялись мнения по актуальным вопросам международных отношений и политики, в том числе о ситуации в Иране, Северной Корее и на Ближнем Востоке.

Титов прибыл в Латвию с визитом для участия в очередных политических консультациях МИД Латвии и России.