Цитсковскис: ключевое слово реформы госуправления - продуктивность

Реформа госуправления предусматривает за три года создать маленькое и ориентированное на людей государственное управление, заявил на заседании правительства директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Министры рассматривали сегодня разработанный Госканцелярией план реформы.

«Ключевое слово плана - продуктивность. Также план предусматривает укрепление эффективности госуправления»,

- сказал Цитсковскис.

Количество работающих в госуправлении планируется уменьшить с 50 тыс. до 47 тыс. Правда, сокращение не коснется оборонной сферы, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, дипломатических и консульских служб, а также тех, кто имеет договоры на определенный срок в связи с освоением фондов ЕС.

Цитсковскис подчеркнул, что Госканцелярия предлагает не ликвидировать малые учреждения госуправления, а оценить эффективность их работы.

План реформ предусматривает также изменения в системе зарплат в госучреждениях, чтобы чиновники получали 80% от -зарплат на аналогичных должностях в частном секторе.