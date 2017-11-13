Глас народа: «Полмиллиона для проституток в то время, как общество собирает деньги на лечение детей?»

Из бюджета Латвии в 2019 и 2020 годах планируется выделить 469 695 евро на перевоспитание проституток и реабилитацию их клиентов - значится в аннотации к законопроекту МВД, сообщает портал jauns.lv.

Но и это еще не все. За соблюдением процесса, так сказать, за реабилитацией клиентов и за прохождение курсов, которые должны помочь вернуть ночных бабочек в социум, будет наблюдать чиновник с зарплатой 1185 евро ежемесячно.

Содержание курсов должно одобрить правительство.

Рабочая группа МВД предлагает

с 2019 года повысить возраст, с которого проститутки смогут предоставлять сексуальные услуги, с нынешних 18 лет до 25 лет.

«Нынешним законодательством государство дает сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законного заниматься проституцией. Если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни», - поясняет руководитель рабочей группы, госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

В Латвии проституция узаконена, запрещено сутенерство и тому подобные действия.

Новость об увеличении возраста жриц любви не вызвала столь бурной реакции у общества, как выделение почти что полмиллиона на курсы для проституток. Второй день кипят соцсети, латвийцы в полном недоумении - государство не может позволить оплатить лечение детей и родители обращаются к обществу, чтобы всем миром насобирать на операцию малышу, а тут такое расточительство или очередное тепленькое местечко готовится для своего человека?

Pieaugušu cilvēku grūti pārmācīt, Ja to naudu ieguldītu bērnu interešu izglītībā, tad pēc 10 gadiem nenāksies atkal tērēt miljonus jaunas prostitūtu paaudzes pāraudzināšanai.— SdnamrAValdbergS (@AValdbergs) November 13, 2017

Многие эту новость из серьезного министерство восприняли на уровне шутки:

«Осень, полнолуние, все мы люди чего, мол, только не приснится чиновникам перед новым годом».

Labāk šo naudu novirzīt ģimenēm mediācijas apmaksai. Citādi esam līderi laulību šķiršanā, bet palīdzība no valsts puses ir praktiski nekāda.— Asociācija Ģimene (@asocgimene) November 13, 2017

nesapratu, tas ir nopietni? vai arī tizls jociņš?— Elita Veidemane (@elitaveidemane) November 13, 2017

Но, большинство пользователей соцсетей советует направить деньги на семейные ценности, ведь Латвия лидер по разводам, на пенсионером, медуслуги. Ведь, по мнению, комментаторов взрослых людей с устоявшимися привычками уже не переучишь, сколько бы курсов им не предлагали посетить.