«Это когда ты из России, но в душе немного латыш»: автономер из РФ озадачил пользователей

Пользователь опубликовал в сети фото российского номерного знака. Номер как номер, но его озадачило изображение латвийского флага. Интриги добавил и цифры - 371, которые, как известно, являются телефонным кодом нашей страны.

«Увидел сегодня такое - на российском госномере Латвийский флаг. Что бы это значило?» - вопрошает мужчина.

Комментаторы не заставили себя долго ждать, причем у некоторых разыгралась фантазия:

Это чекист КГБ!

Латыш, живущий в России. А может , это тест на беременность? Две красных полоски!

Это копия РФ номеров для езды по Латвии, на случай кражи. А оригинальные в барсетке.

Латыш, проживающий в России. Знаю одного Яниса проживающего в России уже 15 лет, и при этом вся его машина (с российскими номерами) в латвийских флагах и в аусеклисах.

Это значит, что вопрос возвращении Латвии обратно в состав России уже решён.

Это когда ты из России, но в душе вce же немного латыш...

Русский латыш проживающий в России, но не забывающий свою родину (орфограф. и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)