Эксперимент журналистов: в фирме сына депутата Нацблока прекрасно общаются с клиентами на русском

Сотрудники ранее принадлежащего депутату Национального объединения Visu Latvijai!—Tēvzemei un Brīvībai/LNNK(VL-TB/LNNK) Иманту Парадниексу предприятия AGNI (фирма по изготовлению каминов), не гнушаются общением со своими клиентами на русском языке. В этом убедился корреспондент радио Baltkom в ходе эксперимента.

Так, в ходе эксперимента, журналист радио Baltkom позвонил в компанию AGNI, чтобы выяснить, общаются ли со своими покупателями сотрудники Парадниекса на русском. Вначале консультант общался с русскоговорящим клиентом исключительно на латышском языке, затем в ходе разговора для ориентированности клиента перешел на русский.

Кроме того, как убедилось радио Baltkom, интернет-общение с клиентом в фирме также происходит мультилингвально - информация на сайте предприятия Agni.lv, занимающейся изготовлением каминов, для удобства клиентов представлена на трех языках - латышском, английском и русском.

Сейчас директором салона является сын политика - Хардийс Парадниекс.

Как уже сообщал наш портал, Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) предлагает поправки к закону о труде, предусматривающие, что работник при выполнении обязанностей имеет право общаться с жителями Латвии только на государственном языке.

«То, что работодатель запрещает работнику быть граждански ответственным и говорить с людьми на латышском языке - унизительно. Если депутаты поддержат предложенные нами поправки, то у каждого работника в сфере обслуживания будет неотъемлемое право отвечать жителям Латвии на латышском языке», - сказал сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.