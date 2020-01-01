Премьер: цель реформы госуправления не в том, чтобы нагнать страх

Цель поддержанной сегодня правительством реформы госуправления не в том, чтобы нагнать страх, заявил журналистам после заседания правительства премьер-министр Марис Кучинскис.

Комментируя одну из целей реформы, предусматривающую на 6% сократить число работников госуправления, он сказал, что не во всех министерствах и учреждениях сокращение штатов будет происходить одинаково. Есть учреждения, где работников сокращать нельзя, а есть такие, где сокращение составит больше 6%.

Кучинскис уверен, что выделенные на реформу три года - достаточный срок для эффективизации процессов и системы управления учреждениями. Цель реформы не в том, чтобы запугать работников госуправления.

«Мы не заинтересованы двигаться вперед методами шоковой терапии и нагоняя на всех страх», - сказал премьер.

Как сообщалось, до 2020 года количество работающих в госуправлении планируется сокращать на 2% в год, предусматривает план реформ, получивший поддержку правительства.