Благодаря или вопреки: За что мы любим Латвию

«Любовь к родине — первое достоинство цивилизованного человека», - считал Наполеон Бонапарт. Однако причины любить родину у каждого свои... Кто-то любит свою страну за живописные пейзажи, кто-то - за людей, которые её населяют, кто-то - за светлые воспоминания юности и надежды на будущее, а кто-то любит родину не за «что-то», а «вопреки всему». В День рождения нашей страны коллектив Русского TVNET решил рассказать о том, за что любим Латвию мы.

«Мне кажется, что наша жизнь складывается из ряда простых вещей. И если говорить о личном опыте, то только прожив пять лет в другой стране, я поняла, что в Латвии эти вещи гораздо комфортнее, лучше и удобнее. Я говорю про быт: транспорт, воздух, люди, дороги, еда, сервис, плотность населения, отсутствие криминала и так далее. А вообще, я где-то слышала, что «любовь к стране - это как любовь к мужчине». И правда! Он может быть жутким занудой, глупо шутить, разбрасывать носки по квартире, но ты все равно его любишь».

FOTO: LETA

«К 99-летию нашего государства все чаще ловлю себя на мысли, что люблю свою страну не благодаря, а вопреки. И все же в день рождения Латвии хочу поблагодарить ее за красивые и умиротворяющие места, с которыми связаны лучшие воспоминания в моей жизни, за то что она - родина моих детей, за то что здесь (я уверена и знаю!) живет больше порядочных, добрых и отзывчивых людей нежели наоборот. Люблю страну за европейскую стильность, неспешное течение жизни и магнетизм, который тянет сюда всегда, когда возвращаюсь из зарубежных поездок, какими бы замечательными они ни были: «Фух, наконец-то я дома!».

FOTO: LETA

«За что я люблю Латвию? Для меня это маленькая необъятная страна - уместился и курземский берег, и озера Латгалии и Динабургская крепость, любимые города - Бауска и Талси, многие усадьбы и замки, старая лодка на субатском озере. В Латвии живут люди, способные меняться и изменять жизнь к лучшему. Здесь же дома родных и друзей, яблочный сад, посаженный родителями, родные могилы. Сюда хочется возвращаться из дальних странствий, а друзьям, приезжающим в гости, есть что у нас показать».

FOTO: LETA

«Латвия - это мой дом! Здесь можно мечтать и реализовывать свои мечты. Здесь можно быть в толпе, а можно быть в полном одиночестве. Здесь можно встретить знакомых на каждом шагу, ведь правило шести рукопожатий тут не работает. Здесь можно веселиться и хандрить, можно из-за ерунды поругаться, но также быстро помириться. Здесь есть зима, весна, лето и осень. Здесь немного сыровато, но зато радует каждый луч солнца. Здесь порой слишком спокойно, но не скучно. Здесь все по-домашнему - уютно, красиво, тихо и безопасно. Здесь есть все для того, чтобы просто жить. И это важно - жить в мире и согласии с собой и окружающими! Жить в доме, где все тебя радует. В доме, который хочется улучшать, о котором хочется заботиться и которым хочется гордиться».

FOTO: LETA

«Как бы банально это ни звучало - я люблю Латвию за её природу. Где, как не здесь, можно оказаться в живописном лесу, отъехав всего на несколько километров от столицы? Я люблю Латвию за людей, которые здесь живут. А как может быть по-другому, если всех любимых и близких людей мне подарила страна, в которой я родилась? Я люблю Латвию за то, что это то место, куда мне хочется возвращаться даже после самых интересных и захватывающих путешествий. Я люблю Латвию за то, что слова песни Гунтарса Рача «Nekur Nav Tik Labi Kā Mājās», выученной когда-то в школе, обрели для меня настоящий смысл именно в этой стране».

FOTO: LETA

«Сложно не любить родину. Пусть даже если и родился не здесь, Латвия была, есть и будет домом, родиной.. Мне очень нравятся ее спокойствие, красота и компактность. Спокойствие - оно везде, стоит только сойти с центральных улиц города, и ты окунаешься в тишину. На маленьких улочках на окраинах Риги редко встретишь спешащих людей, а за пределами столицы так и вовсе - тишь да благодать. С другой стороны, стоит тебе захотеть побывать в каком-то особенном местечке Латвии, и ты можешь очутиться на месте уже через несколько часов. Под рукой все - от супермаркета до Даугавпилса. Ну а красота - она в людях. Наверное, жители каждой страны считают, что самые красивые девушки - у них. Ну и пусть считают, мы-то знаем точно!»

FOTO: LETA

«В последнее время я очень много путешествую - с семьей, одна, выбираюсь в командировки. Каждая поездка - это знакомство с новыми людьми, традициями, культурой. Все мои путешествия разные, интересные, наполненные позитивными эмоциями, но как бы хорошо мне ни было, всегда хочется вернуться домой. Как только самолет начинает идти на посадку, а за окном видны знакомые с детства пейзажи, я понимаю, как же я скучала по тебе, моя родная Латвия! Не хочу расставаться, ты в моем сердце навсегда».

FOTO: Zane Bitere / LETA

«Прогулки по бесконечным песчаным пляжам, запах моря и освежающий бриз. Снежная зима и благоухающая весна, лето в искристых красках и золотая осень. Красивые и родные люди, детство и вдохновение, юность и впечатления. Ощущение уютного дома, где тебя любят и ждут. Это часть меня и моей жизни. Каждый любит Латвию особенной любовью, и я - не исключение».

FOTO: Edijs Pālens/LETA

«Честно говоря, лет 20 назад мне было гораздо легче ответить на этот вопрос. Но жизнь меняется, меняется и ее восприятие. Однако есть какие-то незыблемые вещи, которые и побуждают к некой безусловной любви, несмотря ни на что. Конечно, я люблю Латвию, потому что здесь я родилась. За счастливое детство, беззаботную юность и первую любовь. За то, что тут появились на свет и выросли две мои чудесные дочки. За лето, которого так долго ждешь, а пролетает оно незаметно, и потому так по-особенному его ценишь. Даже за частые дожди, вынуждающие постоянно носить с собой зонтик, - но ведь под этот шум за окном так сладко спится и хорошо думается. За море, сосны, воздух и множество дивных уголков, до которых рукой подать. За любимые с детства продукты, вкуснее которых нет нигде в мире. А еще - за элементарное спокойствие сегодня, сейчас, которого нет во многих других странах. Это дорогого стоит!».

FOTO: Flickr/by Bryan Ledgard

«Невозможно сказать, за что ты любишь кого-то или что-то, невозможно и глупо препарировать свои чувства, наклеивать бирки на ингредиенты и раскладывать их по полкам. Для меня, родившегося в России, но имевшего корни здесь, Латвия с детства всегда была чем-то далеким, необычным, возможно, идеализируемым.

Образ создавался из песен с первых пластинок Паулса, ласкающих слух названий Стенде, Олайне, Сабиле и придуманной в третьем классе будущей жены, обязательно латышки, которая, сейчас уже не вспомню, почему, обязательно должна была зваться Региной Фреймане.

...Ранние песни Паулса подзабылись, Стенде, Олайне и Сабиле в реальности оказались далеко не такими уж сказочными городишками, зато жена, как и «планировалось», латышка, правда с другими именем и фамилией.

А в ней, как и в Латвии, есть все, так обожаемое мною: шарм, элегантность и стройность Старой Риги, упоительный запах сосен, мудрость одинокого камня на пустынном пляже, покорная, спокойная гладь и бурные, пенистые волны моря, в которые хочется безрассудно броситься. За это все я и люблю тебя, Латвия!»

А за что любите Латвию Вы? Расскажите об этом в комментариях!