Беженцы могут учить госязык, но для трудоустройства этого уровня мало

Сделать этого не удалось, и процесс продолжается. Выявились некоторые проблемы, решения которым нет. По словам руководителя Фонда общественной интеграции Айи Бауэре, некоторые из попавших в центр для беженцев в Муцениеки открыто признают, что в Латвию не хотели и не намерены тут оставаться, пишет Diena. Одна из причин тому - проблемы с жильем.

Возможности социальных работников и менторов помочь в поиске жилья минимальны, потому что при существующем размере пособия это трудно или невозможно. Однако и жилье, по словам Бауэре, не решило бы проблем. Рядом с местом жительства должны быть работа, медицина, детское учреждение, возможность изучать латышский язык, социальная помощь и другие услуги. Есть семья в Елгаве, где оба родителя изучили на самом простом уровне латышский язык, но для того, чтобы найти работу по профессии, этого недостаточно.