«Их стало больше». В Латвии растет популяция медведей

Количество бурых медведей в Латвии за последние годы выросло в несколько раз. По приблизительным подсчетам на сегодняшний день их популяция может достигать 50-ти особей. В связи с тем, что число этих диких животных настолько увеличилось, ответственные службы решили внести изменения в план защиты бурых медведей, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

В кооперативе Зиемельблазмы города Саулкрасты по дворам жилых домов разгуливает медведь. На границе Латвии с Россией замечен медведь. Подобные сообщения все чаще мелькают в новостных лентах страны. И неспроста.

«Их стало больше. Если до прошлого года мы считали, что, ну, где-то порядка 10-12 особей в нашей стране, то сейчас уже число выросло до нескольких десятков — возможно, 30-50. Но точно сказать пока нельзя, потому что не все остаются тут зимовать, — заходят и потом возвращаются обратно», — говорит зоолог Янис Озолиньш.

Обитают медведи, в основном, в Латгалии и на севере Видземе, но все чаще появляются сообщения о том, что эти дикие животные были замечены вблизи населенных пунктов.

Специалисты говорят, что и их появление в городской черте не исключено.

«Город сам по себе достаточно привлекателен для многих животных, в первую очередь как доступный источник пищи — городские свалки, мусорники, — все это очень пахнет и привлекает крупных хищников», — рассказывает зоолог Михаил Пупиньш.

Как показывает практика, люди не готовы к засилью медведей. Они не знают, как вести себя с этими животными и тем самым вредят и себе, и зверю.

«Летом был случай, когда на границе Латвии и России жители начали прикармливать медведя. Медведь к этому привык и начал агрессивно требовать еду и представлять собой угрозу.

В результате он был убит, поскольку напал на фуру на территории России»,

— рассказывает представитель Управления по охране природы Гита Строде.

Для того, чтобы приспособиться к тому, что число медведей в Латвии растет и научиться уживаться с ними, ученые разрабатывают новый план охраны бурого медведя.

«Пока у нас медведей не так много, они нам встречаются редко, и каждая встреча с ними — уникальное событие. Потому люди зачастую не знаю, как относится к этому животному. Кто-то думает, что медведь представляет собой большую угрозу и обезопасить себя от него можно только убив животное. Кто-то напротив, насмотрелся мультиков про медведей и думает, что это милый зверь. Нам нужно информировать общество о том, как правильно вести себя с представителем дикой природы. В Эстонии, где количество медведей в разы больше чем у нас, люди информированы. У нас — нет», — говорит Гита Строде.

Отдельная часть плана посвящена пчеловодам. Они как никто другой ощущают на себе то, что медведей в стране стало больше. Дикие животные рушат их пасеки и оставляют крестьян без меда.

«Если тенденция будет нарастать, государству следует рассмотреть возможность компенсировать пчеловодам убытки от действий медведя. Или можно предусмотреть механизмы поддержки тем крестьянам, кто внедряет у себя какие-то современные системы защиты от медведей», — отмечает представитель Управления по охране природы.

В рамках плана, жителей будут информировать о том, как вести себя при встрече с медведем. При существующих тенденциях не исключено, что это будет случаться все чаще и чаще. Но паниковать не стоит. Как уверяет Янис Озолиньш, в нашей стране эти животные не представляют большой опасности.

«В западной и центральной Европе он неопасен, потому что хорошо знаком с человеком и воспринимает его как угрозу для себя. Конечно, в глубокой тайге, где медведь, может, только один раз встречается с человеком за всю свою жизнь, он намного более опасен. Потому что он не понимает опасности, которую для него представляет собой человек. Так что медведя в Европе не стоит считать опасным животным», — говорит зоолог.

Вероятность подвергнуться нападению медведя куда меньше, чем вероятность заблудиться в лесу, отмечает специалист. Но все же схему поведения при встрече с медведем знать надо.

«Обычно рекомендуют не бежать, чтобы не вызвать рефлекс погони, но и оставаться на месте.

Спокойный разворот, и от него тихонечко уходим, без резких движений. Дошли до угла? Подбавьте газу...», — советует Михаил Пупиньш.

Специалист рекомендует поговорить с детьми. Они должны понимать, что это животное опасное, и имеет мало что общего с персонажем из мультфильма. Кроме того, не стоит снимать медведя на мобильный телефон с целью взорвать интернет — это может стоить вам жизни.