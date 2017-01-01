Составлен рейтинг лучших школ Латвии: впереди Рига и Даугавпилс

Сегодня (15 ноября), в Цесисе прошла церемония награждения «Skolu reitinga 2017». В этом году в конкурсе были номинированы 51 школа в четырех категориях - гимназии, городские средние школы, сельские средние школы и специализированные школы (техникум, профессиональная средняя школа и музыкальная школа).

Уже несколько лет подряд Фонд дружественного призыва (Draudzīgā aicinājuma fonds) составляет рейтинг лучших средних школ Латвии исходя из результатов централизованных экзаменов предыдущего учебного года.



В этом году лучшей гимназией в Латвии была признана Рижская Государственная 1-я гимназия.

В категории средних школ лучший результат показала Даугавпилсская русская средняя школа-лицей. Из сельских школ наградили среднюю школу Друвас. В свою очередь среди специализированных школ приз получила Музыкальная школа имени Эмиля Дарзиня .

В категории «Izaugsme» приз был вручен Рижской частной общеобразовательной школе «Evrika». За достижения во многих учебных предметах были награждены Валкская гимназия Яниса Цимзе, Рижская центральная гуманитарная средняя школа, средняя школа Салиенес и Цесисская средняя музыкальная школа имени Альфреда Калниня.