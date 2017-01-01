Страховщики: природная стихия в Латвии становится все более разрушительной

2017 год в Латвии, по погодным условиям, был особо непредсказуемым – за первые девять месяцев года и столица, и регионы испытали серьезные проявления природной стихии, причинившие значительные повреждения сотням объектов собственности.

Доступные Gjensidige Latvija данные свидетельствуют, что, по сравнению с предыдущим годом, количество поступивших заявок на возмещение по несчастным случаям из-за разрушительного действия природных стихий увеличилось лишь незначительно, однако нанесенный ими ущерб был вдвое больше, чем в прошлом году.

Неизменно наибольшее количество заявок по вызванным природной стихией несчастным случаям, как в прошлом, так и в этом году было именно в летний период. Если в прошлом году больше всего заявок на возмещение поступало в начале лета – в июне,

то в нынешнем году самое большое количество заявлений было в конце лета – в августе.

Преимущественно ущерб собственности был причинен сильными ливнями и мощным ветром. Август и сентябрь удивили Латвию самыми сильными за весь год дождями, в результате чего было получено рекордное количество заявок на возмещение – в целом 72, что более чем в четыре раза превысило количество заявок за такой же период времени в 2016 году (в прошлом году 16 заявок).

«Хотя прирост количества заявок на возмещение не был драматическим, можно судить, что ущерб имуществу, причиненный природными стихиями, в этом году был значительно больше, чем в предшествующие годы. Если сравнить суммы компенсаций, выплаченных по несчастным случаям, то

общий объем возмещений удвоился – в 2016 году это были 97 000 EUR, а в нынешнем году сумма составила 183 000 EUR»,

– информирует руководитель отдела возмещений Gjensidige Latvija Алексей Козырь.

Исходя из опыта предыдущих лет, Gjensidige Latvija рекомендует обратить внимание на возможные повреждения имущества, причиненные ветром, градом и снегом. Ежегодно повышенную опасность создает толстый слой снега и льда на крышах, угрожающий не только техническому состоянию здания и его обитателям, но также прохожим и автомашинам. Также, при проведении обследования своего имущества, следует иметь в виду, что не все технические работы безопасно выполнять самому, поэтому более сложные повседневные обязанности, как, например, обследование состояния, ремонт и очистку крыши лучше доверить профессионалам. Плановые и обдуманные действия во время приближающегося зимнего сезона позволят избежать повреждений собственности, вызванных погодными условиями.