Даугавпилсская крепость: истории Ольги о жизни и модах 30-х годов

В Даугавпилсской крепости открыта выставка «История Ольги». Новая экспозиция Ирены Войтане - это попытка рассказать часть истории страны, основываясь на воспоминаниях конкретного человека. Экспонатами выставки из «Сундуков памяти» стали фотографии, личные вещи и документы одной семьи. А сюжетом - воспоминания дамы, детство и юность которой выпали на годы расцвета Первой республики.

Русский TVNET уже писал о ретро-салоне «Atmīņu lāde» («Сундук воспоминаний») , расположившемся в «караулке» отреставрированных Николаевских ворот Даугавпилсской крепости. Напомним: идея Ирены Войтане и ее единомышленников не ограничивалась выставкой исторических или стилизованных под старину под старину костюмов минувших эпох. Зысел был куда круче!..

Задумали аттракцион с переодеваниями, чтобы примерить ретро-наряды могли и туристы, и новобрачные, и корпоративные клиенты, приезжающим в крепость и Ротко-центр на экскурсии. Теперь - два года спустя - ни летний фестиваль реконструкторов сражений 1812 года, ни балы в окрестных имениях уже не обходятся без нарядов от «Сундука воспоминаний».

А иногда и в самой крепости летом можно встретить прогуливающихся элегантных дам...

В дни работы в Даугавпилсе выездной редакции русского TVNET, мы договорились с Иреной Войтане о встрече. Интересно же, как складываются на родине дела «возвращенцев». А госпожа Войтане как раз одна из тех, кто вернулся на родину после длительной работы за границей. Но о впечатлениях и сравнениях «нашей» жизни с «не нашей» - разговор отдельный. Прежде о новой выставке из «Сундука воспоминаний».

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

...Последние дни октября, промозгло и холодина, явно не самый туристский сезон. Но Ирена накануне по телефону предупредила: «Приезжайте пораньше!.. Днем у меня в усадьбе в Свенте костюмированная экскурсия!..»

Утром следующего дня она спозаранку встречает нас в крепости. Экспозиция в бывшей «караулке» - четвертая по счету. Предыдущие были посвящены модам разных периодов ХIХ века. Ведь офицеры жили в крепости с семьями, гарнизонные дамы были главные модницы Динабурга и Двинска.

Прежде чем отправиться с Иреной в ее «караулку», тормозим с фотографом в инфоцентре крепости, где рассматриваем мундир коменданта, как раз сейчас подбирают к нему «правильные» наградные знаки.

Сделать мундир точь-в-точь таким, какой был у первого коменданта крепости в наши дни непросто - и сукна такого уже не найти, и в правилах военной формы и знаках отличия только знатоки могут разобраться.

... В «караулке» изрядно холодно, зимой помещение не отапливается. Так что открывают салон в несезон только в праздники и для экскурсий, по предварительным заявкам. Ирена Войтане рассказывает историю давнего замысла. Много-много лет тому назад, еще девочкой, она отдыхала в Юрмале, где повстречала удивительную женщину. Ольга, Ольгиня, Олечка казалась ей пришелицей просто-таки из неведомых миров. А уж ее рассказы о лучшем городе мира - Даугавпилсе ее детства - звучали настоящей сказкой!..

Даугавпилс в воспоминаниях Ольги Чемис был совсем не таким, каким мы сегодня знаем этот город... Детство ее пришлось на 30-е годы, причем происходила она из небедной семьи.

И отец, и его братья, получили образование в Петербурге, владели профессиями. Отец, например, золотил сусальным золотом купола храмов, работал и в Латвии, и за границей. А мама, как и многие дамы ее круга, увлекалась рукоделием, была большая модница, любила и умела одеваться...

Так что дамского платья и вышивки ручной работы на выставки много. Есть еще фотографии из семейного архива Ольги, предметы городского быта, документы, переписанные от руки рецепты. Кстати, описано в них множество латгальских блюд из раков, видимо, исправно поставляли этот деликатес из окрестных озер... Здесь же - швейная машинка «Зингер», а также документ, свидетельствующий о ее приобретении.

...Платяной шкаф, сделанный мастером в Ликсе в 1932 году. Ручной работы вышивка: такие многие помнят по своему детству, бабушины салфетки, чехлы и мешочки хранили чуть ли не в каждом доме... А вот расшитый вручную футлярчик для... спичечного коробка я вижу впервые. И Ирена подтверждает: да, это редкость. И восхищается находкой: «В какой еще стране мира будут так тщательно и с любовью вышивать «одежку» для единственного спичечного коробка!..»

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

На одной из фотографий - ретро автомобиль. Точно такой был собственностью семьи Ольги, и служил, между прочим, первым в Даугавпилсе таксомотором. Вызвать машину можно было круглосуточно, по телефону. Между прочим,

на этой машине возили даже королеву красоты - «Мисс Даугавпилс - 1931», победительницу конкурса красоты и ее фрейлин. Фотография красавиц тоже имеется в экспозиции, мы по ней можем судить об эталонах красоты того времени.

Конечно, не все горожане жили в 30-е годы так же благополучно, как семья Ольги-Ольгини. Были в городе и безработные, случались банкротства, связанные с экономическим кризисом начала тридцатых, другие беды.

Не обошли трагедии времени и семью Ольги. Старшего брата отца, известного адвоката, учившегося в Петербурге и оставшегося после революции в советской России, расстреляли как латвийского шпиона вскоре после его последней встречи с родными...

Но акцент выставки, которую Ирена Войтане посвятила 100-летию Латвии, сделан на воспоминаниях конкретной семьи и посвящен жизни благополучных дам. Более тридцати лет мечтала она сделать эту выстьавку и передать утраченные подробности жизни.

«История Ольги» - о поколении родителей и о своих бабушках-дедушках, о людях, которые когда-то ходили по улицам Динабурга - Двинска - Даугавпилса.

Какой была жизнь в те далекие и давно уже легендарные времена? Чем зарабатывали мужчины и чем занимались дамы? Что они считали достойным, к чему стремились, как воспитывали детей?.. Во что, наконец, одевались и как проводили свободное время? Между прочим, история этой семьи связана и с баронским родом Плятеров - Зибергов.

Бабушка, обожавшая Ольгиню, когда-то прибыла в наши края из Европы - выписали ее в качестве гувернантки для одного из наследников Плятеров - Зибергов, страдавшего тяжким недугом и при том наделенного многими талантами.

А дедушка Ольги был управляющим одним из имений. Так что и рассказы Ирены, и воспоминаниях Ольги связаны и с этим родом, много хорошего сделавшим для Латгалии...

Ходим вместе с Иреной по выставке. Слушаем ее интересный рассказ. И соглашаемся, что, действительно, дамские штучки могут рассказать о своем времени ничуть не меньше, чем книжки умудренных знанием историков. «Сейчас в моде реновация домов, реконструкция автомобилей, но почему-то о дамских «тряпочках» все забывают...» - говорит на прощанье Ирена Войтане.

Разумеется, есть у нее сегодня и новые планы.