В четверг будет солнечно, немного потеплеет

В четверг в Латвии ожидается солнечная погода, облака сохранятся лишь на востоке страны, сообщает агентство ЛЕТА.

В начале ночи пройдут кратковременные дожди, но потом осадков не прогнозируется. С утра местами возможен туман. Утром в четверг на дорогах образуется обледенение.

Минимальная температура воздуха составит 0..+3 градуса, на побережье - до +7 градусов, днем воздух прогреется до +4..+9 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, ночью его порывы могут достигать скорости 19 метров в секунду.

В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода, умеренный западный, юго-западный ветер стихнет. С утра могут обледенеть дороги. Температура воздуха составит от +2 градусов ночью до +7 градусов днем.