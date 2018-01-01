В субботу, 18 ноября, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии «Ригас сатиксме».

С 17 по 20 ноября в Риге будут введены также дополнительные рейсы на многих маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов.

20 ноября общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня.

Платными автостоянками, обслуживаемыми «Ригас сатиксме», 18 ноября можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной автостоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а.