73% жителей страны гордятся тем, что живут в Латвии

24% опрошенных очень гордятся тем, что живут в Латвии, 49% - скорее гордятся, 18% - не гордятся (4% - совсем не гордятся, а 14% - скорее не гордятся).

Тремя важнейшими достижениями Латвии за последние 100 лет 38% респондентов назвали государственную независимость, 21% - вступление в ЕС, 19% - спортивные достижения, 13% - достижения в области культуры. 5% опрошенных считают, что за последние 100 лет больших достижений у Латвии не было.

На вопрос о том, что, на их взгляд, следовало бы улучшить, чтобы жизнь в Латвии стала лучше, 57% респондентов ответили - снизить безработицу, 44% - облегчить налоговое бремя, 39% - повысить доступность качественного здравоохранения, 36% - улучшить систему пенсий, пособий и социальных гарантий, 25% - снизить коррупцию.