Вот и верь прогнозам: одни обещают 20 см снега, другие - просто мороз

Прогнозы погоды, как правило, или сбываются, или нет. Вот и теперь синоптики в своих моделях на будущую неделю обещают очень разную температуру: одни - приятную и с настоящим первым снегом, другие же - просто морозы.

Так, новый прогноз GFS обещает через неделю в восточной части Латвии снег глубиной до 20 сантиметров, а также достаточный мороз ночами после 20 ноября, чтобы можно было открывать снежные трассы. Впрочем, пока что эти прогнозы хрупки.

В свою очередь ECMWF обещает всего несколько сантиметров снега. При этом зимой, по мнению синоптиков, в нашем регионе ожидается высокое атмосферное давление, в результате чего осадков будет меньше. Прогнозы Met Office противоположны - модель складывается в пользу теплой зимы.

Кстати, до 20 ноября GFS прогнозирует в Курземе около 30 мм осадков, опять начнет расти уровень воды. Синоптики снова напоминают о морозе и снеге на будущей неделе.

Как будет на самом деле - что ж, поживем, увидим. Судя по всему, предсказывать погоду на 100% люди не научатся никогда.